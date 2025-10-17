ВАЖНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ, ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ! Ово је нова граница за буџет, ево колико је бодова потребно
Влада Србије донела је одлуку којом се омогућава упис студената на буџетска места на факултетима и у школској 2025/2026. години за оне који су остварили мање од 48 ЕСПБ бодова.
Ова мера, предложена од стране Министарства просвете, има за циљ очување квалитета и доступности високог образовања, узимајући у обзир потешкоће са којима су се студенти суочавали током наставе и полагања испита у школској 2024/2025. години.
Студенти који испуњавају услове за упис на буџет са мање од 48 бодова имаће иста права као и остали буџетски студенти, укључујући смештај, исхрану, стипендије и студентске кредите. Упис је ограничен на укупан број буџетских места који је био одобрен у претходној школској години за исте студијске програме.
Одлука је донета на захтев студентских организација, како би се подржали студенти и спречиле негативне последице по систем високог образовања.