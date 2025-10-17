overcast clouds
ВАЖНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ, ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ! Ово је нова граница за буџет, ево колико је бодова потребно

17.10.2025. 14:51 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник

Влада Србије донела је одлуку којом се омогућава упис студената на буџетска места на факултетима и у школској 2025/2026. години за оне који су остварили мање од 48 ЕСПБ бодова.

Ова мера, предложена од стране Министарства просвете, има за циљ очување квалитета и доступности високог образовања, узимајући у обзир потешкоће са којима су се студенти суочавали током наставе и полагања испита у школској 2024/2025. години.

Студенти који испуњавају услове за упис на буџет са мање од 48 бодова имаће иста права као и остали буџетски студенти, укључујући смештај, исхрану, стипендије и студентске кредите. Упис је ограничен на укупан број буџетских места који је био одобрен у претходној школској години за исте студијске програме.

Одлука је донета на захтев студентских организација, како би се подржали студенти и спречиле негативне последице по систем високог образовања.

