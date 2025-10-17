ЕР СРБИЈА УВОДИ ЕРБАС А220-300 Проширена сарадња са Ер Балтиком
Данас, Ер Србија и Ер Балтик најављују ширење постојеће међукомпанијске сарадње, потписивањем уговора о закупу авиона са посадом (wet lease) на период од две године.
Почевши од 1. новембра 2025. године, Ер Балтик ће за потребе Ер Србије обављати летове модерним авионима типа ербас А220-300, са капацитетом од 148 седишта. Увођењем Ер Балтика и авиона последње генерације у сопствене операције, Ер Србија додатно унапређује путничко искуство и наставља процес јачања и ширења сопствене мреже линија. Током предстојеће зимске сезоне, у саобраћају Ер Србије биће ангажована два авиона Ер Балтика, док ће у наредној летњој сезони 2026. године у операцијама бити чак четири авиона.
„Велико нам је задовољство што настављамо да градимо сарадњу са компанијом Ер Балтик, једним од најиновативнијих авио-превозника у Европи и нашим дугогодишњим код-шер партнером. Ово партнерство има посебан значај за Ер Србију, јер ће на нашим летовима путници имати прилику да у комфору савремених авиона ербас А220-300 удобно и брзо стигну до својих одредишта. Остајемо посвећени иновацијама и технолошком развоју, а све у циљу јачања конкурентности на европском тржишту. Овај тип авиона биће важан модел и оријентир за будуће одлуке о саставу флоте Ер Србије, а све у складу са даљим развојем и имплементацијом стратешких планова компаније“, изјавио је Јиржи Марек, генерални директор Ер Србије.
„Са Ер Србијом имамо сарадњу већ више од десет година, обезбеђујући добру повезаност између Балтика и Балкана. Проширење ове сарадње кроз ACMI споразум подржава ефикасно коришћење флоте и поуздане операције за обе компаније. ACMI модел омогућава компанији Ер Балтик да пружи флексибилан капацитет партнерским компанијама широм Европе, истовремено одржавајући конзистентан квалитет производа и оперативну поузданост са нашом флотом ербас А220-300 авиона и искусним посадама“, рекао је Томас Рамдал, главни комерцијални директор компаније Ер Балтик.
О компанији Ер Србија
Ер Србија је национална авио-компанија Републике Србије, наследница прве националне ваздухопловне компаније Аеропут, основане у Београду 1927. године. Под данашњим именом послује од октобра 2013. године. Ер Србија лети до преко 90 редовних, сезонских и чартер дестинација широм Европе, Медитерана, Северне Америке, Азије и Африке, и то у путничком и теретном саобраћају. У сарадњи са партнерским авио-компанијама, нуди и летове до међународних одредишта у Азији, Аустралији, Северној Америци и Африци. Поред матичног аеродрома „Никола Тесла“ у Београду, Ер Србија лети и са нишког аеродрома „Kонстантин Велики“, као и међународног аеродрома „Морава“ код Kраљева. Чланица је Међународне асоцијације авио-превозника (IATA).
О компанији Ер Балтик
Ер Балтик (Air Baltic Corporation AS) је водећа авио-компанија у балтичким земљама, која повезује регион са преко 80 дестинација широм Европе и шире. Основана 1995. године, компанија Ер Балтик данас располаже једном од најмлађих флота у Европи, која се састоји од 50 авиона ербас А220-300, и запошљава скоро 3.000 људи. Ер Балтик је 2025. године постао прва европска авио-компанија која је понудила бесплатан брзи SpaceX Starlink интернет на својим летовима. Посвећеност Ер Балтика изврсности је призната бројним престижним наградама, укључујући и то што је Скајтрекс три године заредом прогласио најбољом авио-компанијом у свом региону. Ер Балтик је 2025. године дебитовао на глобалној ранг листи коју је саставио Airline Ratings, која га је препознала међу 50 најбезбеднијих и најбољих авио-компанија на свету и међу најпожељнијим авио-компанијама у Европи и Великој Британији. Исте године, APEX је доделио компанији награду Five-Star Major Airline Award за њену посвећеност пружању висококвалитетног искуства путовања.
