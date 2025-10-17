overcast clouds
ПАО PAY PAL! Хиљаде корисника широм света у проблему

17.10.2025. 14:42
Извор:
Телеграф/Дневник
Један од најпознатијих светских система за онлајн плаћање, PayPal, у четвртак поподне имао је озбиљне техничке проблеме који су погодили кориснике широм света, укључујући и Немачку. Хиљаде корисника пријављују да се не могу пријавити на своје налоге, извршити уплате или проверити стање, што је изазвало панику међу онима који свакодневно користе ову платформу.

Према подацима немачког портала Allestoerungen.de, у четвртак поподне забележено је више од 5.600 пријава проблема, углавном везаних за приступ корисничким налозима. У исто време, портал Netzwelt.de известио је о чак 28.000 пријава, претежно из већих немачких градова.

Проблеми, међутим, нису ограничени само на Немачку. Kорисници из целог света путем друштвених мрежа јављају да ПаyПал не ради. На платформи X, једна корисница је написала: „PayPal је потпуно пао… може ли се ико још пријавити?“, док је други корисник коментарисао: „PayPal је недоступан, покушај то објаснити благајници у дугом реду у супермаркету.“

Узрок прекида рада засад није познат, а из PayPal-а још нема званичног саопштења о проблему.

Kорисницима се саветује да редовно прате званичне странице PayPal-а и њихове канале на друштвеним мрежама како би на време били информисани о стању система и евентуалном решењу проблема.

Извор: Телеграф

