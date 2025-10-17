ПАЛИ УКРАЈИНАЦ, РУС И СРБИН Полиција код њих пронашла разне врсте дроге
Треће основно јавно тужилаштво у Београду предложило је суду да одреди притвор тројици мушкарца, од којих је један украјински, а други руски држављанин, јер је полиција код њих пронашла различите врсте опојних дрога.
Тужилаштво је предложило суду да одреди притвор М.К. (44) да не би утицао на сведоке и да не би поновио кривично дело, док је притвор за руског држављанина М.Д. (25) и украјинског држављанина Y.P. (26) предложен због опасности од бекства, саопштено је из тог тужилаштва.
Изјашњавајући се на наводе наредбе о спровођење истраге окривљени М.К. је изјавио да не признаје извршење кривичног дела, док М.Д. и Y.P. нису желели да износе своје одбране.
Они су осумњичени за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
М.К. је осумњичен да је неовлашћено држао у већој количину од 44,29 грама опојну дрогу амфетамин, М.Д. да је неовлашћено држао 10,08 грама опојне дроге марихуана и Y.P. да је неовлашћено држао 0,30 грама опојне дроге амфетамин.