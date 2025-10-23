СРБИЈА ЋЕ ПОКАЗАТИ ЈЕДИНСТВО, ЧУЋЕ СЕ ЈАСНА ПОРУКА Председник Вучић најавио НАЈВЕЋИ СКУП у Новом Саду! Аналитичари једногласни: Србија је земља која гледа напред

Нова најава скупа у Српској Атини окарактерисана је као највећи скуп на којем ће се чути поруке мира, али и да је Војводина најлепши део Србије.

-Ми ћемо 1. новембра да покажемо пијетет према жртвама. Да покажемо поштовање у складу са нашом традицијом. Пажња и захтев за одговорношћу према жртвама. А онда ћемо да одржимо један од највећих скупова у историји Србије, у Новом Саду, да им кажемо да нису они долазили због жртава, већ да би однели Србију из Војводине, и обрнуто. Војводина је Србија, један од најлепших делова Србије. Живела Србија- поручио је у Зрењанину лидер Србије.

Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Најава председника Србије долази у важним тренуцима за нашу земљу, која се суочава са санкцијама НИС-у, покушајима обојене револуције, којој држава снажно одолева скоро пуну годину, као и бујања војвођанског сепаратизма који је узео замајац.

Овим ће се смирити тензије на северу Србије, а поруке државног апарата чуће се широм земље. Једна од њих биће и да је сваки део наше земље подједнако важан.

Лидер СНС Вучевић: То питање је решено 1848. У Сремским Карловцима

Више пута је и лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић поновио да је Војводина Србија и нагласио да неко не би поново покушао да је злоупотреби народ мора да да прави одговор.

Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

-Војводина је Србија. Верујем да је то прави одговор грађана, да неко злоупотребљавајући околности отвори на мала врата питање које је решено 1848. у Сремским Карловцима и потврђено 1918. године. Да неко не би поново покушавао да злоупотребљава Војводину народ мора да да прави одговор- изјавио је за РТС1 у фебруару ове године.

Јањић: Морамо показати јединство

Михаило Јањић, аналитичар, навео да најава председника Вучића представља не само чин сећања, већ и насушну потребу нашег друштва да се на достојанствен начин ода почаст недужним жртвама.

-То је тренутак у којем морамо показати јединство, саосећање и поштовање према свима који су изгубили своје најмилије, али и снагу да захтевамо правду. Одговорност мора бити утврђена, не само оних који су директно учествовали у овом злочину, већ и свих који су протеклих годину дана покушавали да злоупотребом туђе несреће, дестабилизују и угрозе државу Србију. Имајући у виду и јучерашњи терористички чин испред Народне скупштине, у којем је само пуком срећом избегнута трагедија која би засигурно имала велике последице по читаво друштво, овај скуп је прилика да се пошаље јасна порука да Србија неће поклекнути пред мржњом, насиљем и покушајем увођења земље у стање анархије- изричит је Јањић.

Јаковљевић: Све присталице политике председника Вучића показаће колико верују у Србију

Аналитичар Бранко Јаковљевић, навео је за Дневник да ће највећи скуп у Новом Саду бити тренутак када ће све присталице политике председника Вучића показати колико верују у Србију, у њен мир, стабилност и напредак, и колико су спремни да се боре за сваки успех наше земље.

Стојсављевић: Србија гледа напред

Професор Растислав Стојсављевић рекао је да ће на том скупу бити достојно обележена трагедија која се десила 1. новембра.

- Србија је земља која гледа напред. И у овим изазовним геополитичким временима гледа како да прође кроз све турбуленције и како да се сачува економска стабилност. Стога је сигурно да ће на најављеном скупу бити народу представљени нови пројекти, нова радна места, путеви, пруге и решење за излаз из потенцијалне кризе у коју Србија и друге државе могу упасти у овим тешким временима.

