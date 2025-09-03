moderate rain
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПРИНОВА СТИГЛА И У БЕО ЗОО ВРТ "Када је провирила из мамине торбе, сви смо били затечени" На свет дошла ПОТПУНО БЕЛА валаби кенгурица!

03.09.2025. 22:50 23:14
Пише:
Дневник
Извор:
Јуроњуз Србија
Коментари (0)
врт
Фото: pexels.com

Београдски зоо врт богатији је за још једног становника - женку валаби кенгура, која је за разлику од других чланова своје породице потпуно бела.

Разлог је тај што је реч о албино јединки, која се услед ретке генетичке мутације родила без пигмента.

Биолог Кристијан Овари за Јуроњуз Србија објашњава да је некада раније једна заједница кенгура која је живела у Бео зоо врту такође имала једну албино женку.


То је једна јако ретка особина која се ретко преноси на следећу генерацију. Тако да кад је мала бела пахуљица провирила из мамине торбе, сви смо били затечени. Али ето, генетика је једна занимљива прича, истиче саговорник.

Он наглашава да мала валаби кенгурица има среће што је рођена у зоо врту, јер албино јединке ретко опстају у природи.

Она је као светлећа реклама за предаторе и лако се уочава. С друге стране, јако су осетљиве животиње, јер немају пигменте који их штите од сунца. Имају црвене окице које су осетљиве на јако сунце и белу длаку која прекрива њену врло осетљиву, розикасту кожу. Све су то разлози да водимо посебно рачуне о њој, јер би у природи врло кратко живела, али овде о њој води рачуна армија људи, каже биолог.

Њена нега подразумева редован преглед очију, јер услед изложености сунцу, лако може да ослепи, али ветеринари и остали запослени јој морају често прегледати кожу и мазати је посебним кремама, како би се спречила оштећења.
 

 

зоо врт принова кенгур
Извор:
Јуроњуз Србија
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ЗОО ВРТ НА ПАЛИЋУ ИМА НОВЕ СТАНОВНИКЕ- ВИДРУ И КАПИБАРУ Постале су нове звезде, а ево зашто су посебно занимљиве деци
зоо врт

(ФОТО) ЗОО ВРТ НА ПАЛИЋУ ИМА НОВЕ СТАНОВНИКЕ- ВИДРУ И КАПИБАРУ Постале су нове звезде, а ево зашто су посебно занимљиве деци

22.08.2025. 12:00 12:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај