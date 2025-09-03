(ФОТО) ПРИНОВА СТИГЛА И У БЕО ЗОО ВРТ "Када је провирила из мамине торбе, сви смо били затечени" На свет дошла ПОТПУНО БЕЛА валаби кенгурица!
Београдски зоо врт богатији је за још једног становника - женку валаби кенгура, која је за разлику од других чланова своје породице потпуно бела.
Разлог је тај што је реч о албино јединки, која се услед ретке генетичке мутације родила без пигмента.
Биолог Кристијан Овари за Јуроњуз Србија објашњава да је некада раније једна заједница кенгура која је живела у Бео зоо врту такође имала једну албино женку.
То је једна јако ретка особина која се ретко преноси на следећу генерацију. Тако да кад је мала бела пахуљица провирила из мамине торбе, сви смо били затечени. Али ето, генетика је једна занимљива прича, истиче саговорник.
Он наглашава да мала валаби кенгурица има среће што је рођена у зоо врту, јер албино јединке ретко опстају у природи.
Она је као светлећа реклама за предаторе и лако се уочава. С друге стране, јако су осетљиве животиње, јер немају пигменте који их штите од сунца. Имају црвене окице које су осетљиве на јако сунце и белу длаку која прекрива њену врло осетљиву, розикасту кожу. Све су то разлози да водимо посебно рачуне о њој, јер би у природи врло кратко живела, али овде о њој води рачуна армија људи, каже биолог.
Њена нега подразумева редован преглед очију, јер услед изложености сунцу, лако може да ослепи, али ветеринари и остали запослени јој морају често прегледати кожу и мазати је посебним кремама, како би се спречила оштећења.