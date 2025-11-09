broken clouds
ТСЦ РЕМИЗИРАО СА „ТРАКТОРИСТИМА“: Јовановић донео бод Бачкотополчанима

09.11.2025. 19:44 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК ТСЦ

Фудбалери ТСЦ-а из Бачке Тополе одиграли су нерешено 1:1 против ИМТ-а у гостима у 15. колу Суперлиге Србије.

Након што су мреже мировале у првом полувремену, домаћин је у 59. минуту преко Новичића, који је био прецизан из једанаестерца, повели 1:0. 

Није дуго трајало славље „тракториста“ јер је Јовановић у 73. минуту погодио за коначних 1:1. 

ТСЦ већ пет кола не зна за тријумф. Ово му је други реми у низу, након три пораза. Налази се у доњем делу табеле, на 13. месту са 16 поена (четири победе, четири ремија и седам пораза). 

ИМТ је у последња три кола уписао победу и два ремија и осми је на табели са 18 поена (5-3-7). 

фк тсц суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
