ТСЦ РЕМИЗИРАО СА „ТРАКТОРИСТИМА“: Јовановић донео бод Бачкотополчанима
09.11.2025. 19:44 19:46
Фудбалери ТСЦ-а из Бачке Тополе одиграли су нерешено 1:1 против ИМТ-а у гостима у 15. колу Суперлиге Србије.
Након што су мреже мировале у првом полувремену, домаћин је у 59. минуту преко Новичића, који је био прецизан из једанаестерца, повели 1:0.
Није дуго трајало славље „тракториста“ јер је Јовановић у 73. минуту погодио за коначних 1:1.
ТСЦ већ пет кола не зна за тријумф. Ово му је други реми у низу, након три пораза. Налази се у доњем делу табеле, на 13. месту са 16 поена (четири победе, четири ремија и седам пораза).
ИМТ је у последња три кола уписао победу и два ремија и осми је на табели са 18 поена (5-3-7).
