ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Гојковић: Република Српска је један од наших најзначајнијих спољнотрговинских партнера (ВИДЕО)
У Новом Саду јена "Данима Српске у Србији - сусрети привредника" потписан институционални Споразум између Привредне коморе Војводине, Привредне коморе Републике Српске, Гаранцијских фондова Војводине и Републике Српске и Продуктне берзе Нови Сад.
Маја Гојковић, председница Покрајинске Владе, обраћајући се скупу у Привредној комори Војводине, рекла је да је ова манифестација прилика за разговор, размену искуства о ономе што нас повезује на пољу економије и бизниса, о сарадњи и будућим пројектима.
-Наше везе су свакако много чвршће од пословних веза. То је додатни плус за економску сарадњу јер привреда је најјача када постоји стабилно поверење и јединство. Србија у Српској има заиста снажног трговинског партнера о чему најбоље сведочи наша робна размена. У првој половини ове године та размена је достигла ниво од две милијарде евра. То се односи на сарадњу Војводине и Републике Српске - рекла је Гојквовић.
Гојковић је подсетила на чињеницу која је привредницима веома поззната, а то је да ниједан успех не долази преко ноћи, већ корак по корак, са упорношћу и добрим партнерством.
-То и овим сусретима додатно развијамо. Мислим да ћемо успети да следеће године имамо још боље резултате. Привредна комора Војводине чврсто стоји иза Републике Српске у правом смислу те речи. Имамо многобројне пројекте које мимо овог скупа радимо заједно. Република Српска је један од најзначајнијих спољнотрговинских партнера нарочито када је реч о извозу. Са радошћу очекујемо да се испуни ваша вест да ће ускоро бити ваших пива овде у Војводини, у нашим трговинским ланцима. Отвара се ускоро, колико знам, Херцеговачка кућа у Новом Саду, са свим производима. У Требињу сам разговарала са њима о могућности да сви Новосађани, али и гости, купе производе из Херцеговине. Наши економски односи су израз заједничке визије о заједничкој будућности. Свака нова заједничка инвестиција је економски добитак. Резултати данашњих сусрета, сигурна сам да ће бити обострано корисни - рекла је Гојковић.