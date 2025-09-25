broken clouds
ХИТНО СЕ ПОВЛАЧЕ ОВА ТРИ ПРОЗВОДА ЗА ДЕЦУ ИЗ ПЕПКА Прекорачена је миграција олова, вратите их одмах НА ЊИМА СУ ЛИКОВИ ИЗ ПОПУЛАРНОГ ЦРТАЋА

25.09.2025. 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
пепко
Фото: Илустрација/ Canva

Компанија Пепко упозорила је потрошаче да из продаје хитно повлачи посуђе намењено деци.

На производима су ликови из цртаног фила Патролне шапе.

Како пише на сајту тог, у Србији популарног продајног ланца из Пољске, "због неиспуњавања безбедносних стандарда" и због бриге о потрошачима донета је одлука да се из продаје повуку следећи производи:

ПЛУ 620733 шоља од порцелана 230 мл. Патролне шапе;
ПЛУ 620734 чинија од порцелана 540 мл. Патролне шапе;
ПЛУ 620736 тањир од порцелана 19 цм Патролне шапе

Сви ови производи пореклом су из Пољске, а њихов увозник је Пепко Београд.

- Производи нису у складу са захтевима Директиве Савета 84/500/ЕЕЗ која се односи на керамичке производе намењене за  контакт са храном због прекорачења миграције олова - пише на сајту компаније Пепцо.

Из Пепца позивају потрошаче да врате ове производе у најближу ПЕПЦО продавницу.

- Трошкови куповине производа ће вам бити враћени - истичу у Пепцу.

 

