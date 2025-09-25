ХИТНО СЕ ПОВЛАЧЕ ОВА ТРИ ПРОЗВОДА ЗА ДЕЦУ ИЗ ПЕПКА Прекорачена је миграција олова, вратите их одмах НА ЊИМА СУ ЛИКОВИ ИЗ ПОПУЛАРНОГ ЦРТАЋА
Компанија Пепко упозорила је потрошаче да из продаје хитно повлачи посуђе намењено деци.
На производима су ликови из цртаног фила Патролне шапе.
Како пише на сајту тог, у Србији популарног продајног ланца из Пољске, "због неиспуњавања безбедносних стандарда" и због бриге о потрошачима донета је одлука да се из продаје повуку следећи производи:
ПЛУ 620733 шоља од порцелана 230 мл. Патролне шапе;
ПЛУ 620734 чинија од порцелана 540 мл. Патролне шапе;
ПЛУ 620736 тањир од порцелана 19 цм Патролне шапе
Сви ови производи пореклом су из Пољске, а њихов увозник је Пепко Београд.
- Производи нису у складу са захтевима Директиве Савета 84/500/ЕЕЗ која се односи на керамичке производе намењене за контакт са храном због прекорачења миграције олова - пише на сајту компаније Пепцо.
Из Пепца позивају потрошаче да врате ове производе у најближу ПЕПЦО продавницу.
- Трошкови куповине производа ће вам бити враћени - истичу у Пепцу.