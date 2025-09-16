clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Возачи пажња! АУТОМОБИЛ ХЈУНДАИ СЕ ПОВЛАЧИ са тржишта Србије: Овај модел има неправилност, велики је ризик од пожара

16.09.2025. 14:29 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Emisija SAT - Zvanični kanal
Фото: Youtube prinstcrin/Emisija SAT - Zvanični kanal

БЕОГРАД: Путничко возило Хјундаи модел i10 AC3 повлачи се са тржишта Србије, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине (НЕПРО), јер је на обухваћеним возилима, због неправилне инсталације, могуће цурење горива из резервоара, што повећава ризик од пожара.

У питању су путничка возила робне марке Хјундаи модел i10 AC3 произведена у периоду од 02.10.2024. до 25.10.2024. године.

Земља порекла је Турска.

 

повлачење производа повлачење с тржишта повлачење са тржишта хјундаи
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај