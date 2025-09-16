Возачи пажња! АУТОМОБИЛ ХЈУНДАИ СЕ ПОВЛАЧИ са тржишта Србије: Овај модел има неправилност, велики је ризик од пожара
16.09.2025. 14:29 14:35
Коментари (0)
БЕОГРАД: Путничко возило Хјундаи модел i10 AC3 повлачи се са тржишта Србије, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине (НЕПРО), јер је на обухваћеним возилима, због неправилне инсталације, могуће цурење горива из резервоара, што повећава ризик од пожара.
У питању су путничка возила робне марке Хјундаи модел i10 AC3 произведена у периоду од 02.10.2024. до 25.10.2024. године.
Земља порекла је Турска.