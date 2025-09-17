moderate rain
15°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПОЗОРЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА Са тржишта се хитно повлачи чај због канцерогених супстанци ОТКРИВЕНЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ ОПАСНЕ ПО ЈЕТРУ

17.09.2025. 08:16 08:24
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа чај плућњак 30г / серија: Л07441 и Л07442 / најбоље употребити до: 30.09.2026.

Како се наводи у обавештењу, производа се повлачи због повећане количине пиролизидинских алкалоида.


Производ није у складу с Уредбом Комисије (ЕУ) 2023/915 од 25. априла 2023. о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006, те припадајућим изменама и допунама.

Где је ризик?

Пиролизидински алкалоиди (ПА) су природне отровне материје које производи велики број биљака као механизам одбране од биљоједа. Има их у преко 6.000 биљних врста, нарочито у неким коровима попут чичка, подбела, опутине и зубаче. 

Они могу доспети у храну и биљне чајеве ако се биљке контаминирају током бербе или прераде. 

У организму могу изазвати оштећење јетре, а код дуготрајног излагања повезују се и са повећаним ризиком од рака. 

Због своје токсичности Европска унија је поставила строге лимите за дозвољене количине ПА у храни и додацима исхрани. 

Желиш да ти дам пример у којим производима су најчешће откривени пиролизидински алкалоиди? 

Подаци о производу

Произвођач: СУБАН д.о.о., Галици 8, 10434 Стрмец 

(biznis.telegraf.rs)

повлачење са тржишта чај
Извор:
biznis.telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај