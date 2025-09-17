УПОЗОРЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА Са тржишта се хитно повлачи чај због канцерогених супстанци ОТКРИВЕНЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ ОПАСНЕ ПО ЈЕТРУ
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа чај плућњак 30г / серија: Л07441 и Л07442 / најбоље употребити до: 30.09.2026.
Како се наводи у обавештењу, производа се повлачи због повећане количине пиролизидинских алкалоида.
Производ није у складу с Уредбом Комисије (ЕУ) 2023/915 од 25. априла 2023. о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006, те припадајућим изменама и допунама.
Где је ризик?
Пиролизидински алкалоиди (ПА) су природне отровне материје које производи велики број биљака као механизам одбране од биљоједа. Има их у преко 6.000 биљних врста, нарочито у неким коровима попут чичка, подбела, опутине и зубаче.
Они могу доспети у храну и биљне чајеве ако се биљке контаминирају током бербе или прераде.
У организму могу изазвати оштећење јетре, а код дуготрајног излагања повезују се и са повећаним ризиком од рака.
Због своје токсичности Европска унија је поставила строге лимите за дозвољене количине ПА у храни и додацима исхрани.
Желиш да ти дам пример у којим производима су најчешће откривени пиролизидински алкалоиди?
Подаци о производу
Произвођач: СУБАН д.о.о., Галици 8, 10434 Стрмец