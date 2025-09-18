clear sky
ПЛИШАНА ИГРАЧКА СЕ ПОВЛАЧИ ИЗ ПРОДАЈЕ Постоји ризик од гушења ПРОИЗВОД НИЈЕ УСКЛАЂЕН СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

18.09.2025. 09:39 09:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
a
Фото: Canva / ilustracija

RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.

Како се наводи у обавештењу, у питању је електронска плишана играчка у розе и плавој боји (лик из цртаних филмова Лило & Stitch) са симулираним дисањем. Сви серијски бројеви су обухваћени. Производ се продаје онлајн, посебно путем сајтова magicpets.fr и Амазон.

Производ представља ризик зато што је влакнасти материјал којим је играчка пуњена лако доступан због слабе израде шавова око батерије. Мало дете може ставити материјал за пуњење у уста и угушити се. 

Услед овога, производ није у складу са захтевима Директиве о безбедности играчака нити са европским стандардом ЕН 71-1. 

Подаци о производу 

Производ: Плишана електрична играчка за децу 

Земља порекла: НР Кина 

(biznis.telegraf.rs)

повлачење са тржишта
