ПЛИШАНА ИГРАЧКА СЕ ПОВЛАЧИ ИЗ ПРОДАЈЕ Постоји ризик од гушења ПРОИЗВОД НИЈЕ УСКЛАЂЕН СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.
Како се наводи у обавештењу, у питању је електронска плишана играчка у розе и плавој боји (лик из цртаних филмова Лило & Stitch) са симулираним дисањем. Сви серијски бројеви су обухваћени. Производ се продаје онлајн, посебно путем сајтова magicpets.fr и Амазон.
Производ представља ризик зато што је влакнасти материјал којим је играчка пуњена лако доступан због слабе израде шавова око батерије. Мало дете може ставити материјал за пуњење у уста и угушити се.
Услед овога, производ није у складу са захтевима Директиве о безбедности играчака нити са европским стандардом ЕН 71-1.
Подаци о производу
Производ: Плишана електрична играчка за децу
Земља порекла: НР Кина