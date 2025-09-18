ТРАМП УДАРИО НА АНТИФУ „Ту болесну, опасну, радикално левичарску катастрофу проглашавам за велику терористичку организацију”, рекао је и најавио истраге финансијера
Амерички председник Доналд Трамп објавио је ноћас да проглашава ултралевичарски покрет Антифа (скраћено од антифашисти) терористичком организацијом.
Објаву са Трампове друштвене мреже Трут соушал одмах је пренео и званични налог Беле куће на X.
CNN подсећа да се Трамп тренутно налази у државној посети Великој Британији, где су га демонстранти дочекали провокацијом, а краљ Чарлс Трећи позлаћеним кочијама.
– Драго ми је што могу да обавестим наше многобројне америчке патриоте да проглашавам Aнтифу, ту болесну, опасну, радикално левичарску катастрофу за велику терористичку организацију.Такође ћу упутити снажну препоруку да се они који финансирају Aнтифу темељно истраже по највишим правним стандардима и праксама. Хвала вам на пажњи у вези с овим питањем! – написао је Трамп.
Америчка телевизија наводи да није било одмах јасно који правни механизам ће шеф Беле куће користити за спровођење ове одлуке, с обзиром на то да Антифа нема чврсту структуру нити формално вођство, па је упитно кога би тачно обухватала његова одлука.
– Ово је само једна од многих акција које ће председник предузети против левичарских организација које подстичу политичко насиље – рекао је неименовани високи званичник Беле куће за CNN.
Наводи се да је Трамп, који данас заврашава посету Уједињеном Краљевству састанком са британским премијерим Киром Стармером, делимично већ најавио овај потез раније ове недеље, у обраћању из Овалног кабинета након убиства конзервативног активисте Чарлија Кирка.
Након Кирковог убиства, за које је осумњичен Тајлер Робинсон (22), бројни званичници Трампове администрације су најавили обрачун с оним што су назвали координисаним левичарским напорима за подстицање насиља.
Овај потез је одмах изазвао протесте неких представника демократа, који су оптужили Трампа за стварање изговора за борбу против неистомишљеника.
🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n
— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
CNN наводи да није јасно какав би конкретан утицај могла да има ова Трампова одлука.
Током првог председничког мандата Трамп је већ обећавао да ће Антифу означити терористичком организацијом, а тадашњи државни тужилац САД Вилијам Бар назвао је њене активности „домаћим тероризмом”.
Проблем је у томе што Антифа заправо није организација у класичном смислу, већ лабаво устројени друштвени покрет.
Док амерички закон забрањује пружање „материјалне подршке” групама које је влада означила као стране терористичке организације, не постоји еквивалентан механизам када су у питању домаће групе.