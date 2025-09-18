clear sky
18°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП УДАРИО НА АНТИФУ „Ту болесну, опасну, радикално левичарску катастрофу проглашавам за велику терористичку организацију”, рекао је и најавио истраге финансијера

18.09.2025. 09:17 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/ CNN/ Пренео: Н. В.
Коментари (0)
трамп
Фото: Танјуг/ Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Амерички председник Доналд Трамп објавио је ноћас да проглашава ултралевичарски покрет Антифа (скраћено од антифашисти) терористичком организацијом.

Објаву са Трампове друштвене мреже Трут соушал одмах је пренео и званични налог Беле куће на X.

CNN подсећа да се Трамп тренутно налази у државној посети Великој Британији, где су га демонстранти дочекали провокацијом, а краљ Чарлс Трећи позлаћеним кочијама.

– Драго ми је што могу да обавестим наше многобројне америчке патриоте да проглашавам Aнтифу, ту болесну, опасну, радикално левичарску катастрофу за велику терористичку организацију.Такође ћу упутити снажну препоруку да се они који финансирају Aнтифу темељно истраже по највишим правним стандардима и праксама. Хвала вам на пажњи у вези с овим питањем! – написао је Трамп.

трамп
Фото: Tанјуг/ Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP

Америчка телевизија наводи да није било одмах јасно који правни механизам ће шеф Беле куће користити за спровођење ове одлуке, с обзиром на то да Антифа нема чврсту структуру нити формално вођство, па је упитно кога би тачно обухватала његова одлука.

Ово је само једна од многих акција које ће председник предузети против левичарских организација које подстичу политичко насиље рекао је неименовани високи званичник Беле куће за CNN.

Наводи се да је Трамп, који данас заврашава посету Уједињеном Краљевству састанком са британским премијерим Киром Стармером, делимично већ најавио овај потез раније ове недеље, у обраћању из Овалног кабинета након убиства конзервативног активисте Чарлија Кирка.

трамп
Фото: Танјуг/ Aaron Chown/PA via AP, Pool

Након Кирковог убиства, за које је осумњичен Тајлер Робинсон (22), бројни званичници Трампове администрације су најавили обрачун с оним што су назвали координисаним левичарским напорима за подстицање насиља.

Овај потез је одмах изазвао протесте неких представника демократа, који су оптужили Трампа за стварање изговора за борбу против неистомишљеника.

 

 

CNN наводи да није јасно какав би конкретан утицај могла да има ова Трампова одлука.

Током првог председничког мандата Трамп је већ обећавао да ће Антифу означити терористичком организацијом, а тадашњи државни тужилац САД Вилијам Бар назвао је њене активности домаћим тероризмом.

Проблем је у томе што Антифа заправо није организација у класичном смислу, већ лабаво устројени друштвени покрет.

Док амерички закон забрањује пружање материјалне подршке групама које је влада означила као стране терористичке организације, не постоји еквивалентан механизам када су у питању домаће групе.

Доналд Трамп антифа терористичка организација
Извор:
Курир/ CNN/ Пренео: Н. В.
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕКРШИО ВАЖАН КРАЉЕВСКИ ПРОТОКОЛ Доналд Трамп умислио да је битнији од британског монарха ОВО ЈОШ НИКО НИЈЕ УРАДИО (ФОТО)
d

ПРЕКРШИО ВАЖАН КРАЉЕВСКИ ПРОТОКОЛ Доналд Трамп умислио да је битнији од британског монарха ОВО ЈОШ НИКО НИЈЕ УРАДИО (ФОТО)

17.09.2025. 17:49 17:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРАЉЕВСКИ ДОЧЕК ЗА ТРАМПА И МЕЛАНИЈУ У ВИНДЗОРУ Поздравили их Чарлс и Камила и Вилијам и Кејт Мидлтон
s

КРАЉЕВСКИ ДОЧЕК ЗА ТРАМПА И МЕЛАНИЈУ У ВИНДЗОРУ Поздравили их Чарлс и Камила и Вилијам и Кејт Мидлтон

17.09.2025. 14:31 14:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РОК ПРОДУЖЕН ЗА ТРИ МЕСЕЦА Трамп одложио спровођење закона о одузимању кинеског власништва на ТикТоком
TikTok

РОК ПРОДУЖЕН ЗА ТРИ МЕСЕЦА Трамп одложио спровођење закона о одузимању кинеског власништва на ТикТоком

16.09.2025. 22:21 22:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај