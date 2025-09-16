heavy intensity rain
РОК ПРОДУЖЕН ЗА ТРИ МЕСЕЦА Трамп одложио спровођење закона о одузимању кинеског власништва на ТикТоком

16.09.2025. 22:21 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
TikTok
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп данас је потписао извршну наредбу којом се до 16. децембра одлаже спровођење закона из 2024. године који захтева одузимање кинеског власништва над ТикТоком.

Ово одлагање ће дати кинеској компанији "ByteDance" додатних 90 дана да финализује споразум о преносу америчке имовине ТикТока на америчке власнике, преноси Ројтерс.

Трамп је у уторак објавио споразум између САД и Кине о наставку пословања ТикТока у САД, а три извора упозната са ситуацијом рекла су да је споразум сличан оном о којем се разговарало раније ове године, наводи агенција.

"Постигнут је договор о једној компанији коју млади људи у нашој земљи веома желе да сачувају. Биће веома срећни", написао је Трамп на својој мрежи Truth Social, алудирајући на пословање платформе ТикТок у САД.

 

тикток Доналд Трамп
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
