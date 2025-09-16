ПОРОДИЦА ЗА НОВЕ ДОКАЗЕ НУДИ ЧАК 10.000 ЕВРА Понавља се суђење за убиство Мариа Симовића
ЧАЧАК: Након што је Дејан Поповић из Чачка осуђен на седам година затвора због убиства суграђанина Мариа Симовића, Апелациони суд у Крагујевцу је донео одлуку којом се првостепена пресуда укида и налаже да се поступак за случај овог убиства понови, наводи се на Инстаграм страници Правда за Мариа Симовића.
Суђење је заказано, како је објављено на истој Инстраграм страници, за 7. октобар ове године са почетком у 10:30 часова.
На поновном суђењу биће изведени нови докази и вештачења, укључујући балистичко и судско-медицинско, како би се расветлиле све околности убиства Мариа Симовића. Породица за нове доказе нуди чак и до 10.000 евра.
За сваку проверену и корисну информацију која може допринети расветљавању овог убиства и помоћи надлежним органима у вођењу поступка, биће исплаћена новчана награда у износу од 1.000 евра, а за конкретан доказ о убиству Мариа Симовића износ од 10.000 евра. Ваша безбедност и анонимност биће у потпуности поштовани, пише у једној од објава на јавној Инстаграм страници под називом Правда за Мариа Симовића.
Убијени Марио Симовић од раније је био познат полицији, а пре више од десет година привремено му је одузета комплетна имовина због сумње на изнуде, зеленаштва, преваре, прање новца и недозвољене трговине.
Знам да о мртвима се прича увек све најбоље, разумем и породицу јер убиство и узимање правде у своје руке никад није решење. Али, свако у граду зна ко је био Марио и како се у појединим тренуцима понашао. Не бих ништа даље причао, али знам да је баш претио Дејану и да је то он пријављивао полицији, али узалуд. Свакако, нема оправдања и опет кажем убиство никако није било решење. Бог ће нам свима судити по нашим делима. Некоме пре, а некоме касније, рекао је за РИНУ Чачанин упознат са случајем.
Пуцњава у Прељини догодила се 25. априла 2024. године у јутарњим сатима у једном од пословних објеката уз Ибарску магистралу.