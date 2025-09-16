(ФОТО) Језиво породично насиље у Бечу! СРБИН УБИО ЖЕНУ И РАНИО ЋЕРКУ, А ПОТОМ СЕБИ ПРЕСУДИО? Сведоци поручили: Чула су се 4 хица
Најмање две особе су убијене, а једна тешко повређена у пуцњави у Бечу.
Медији преносе да је држављанин Србије наводно убио жену и тешко ранио ћерку, а затим у возилу пресудио себи. Ова информација није званично потврђена.
Десетине аутомобила са упаљеним плавим светлима похитале су на лице места , деоница пута је била блокирана и подигнут је шатор за приватност.
Како пишу медији, сумња се да је у питању породично насиље.
Сведоци су рекли да су чули четири хица.
Након што је неколико сведока обавестило полицију о пуцњави у стану, полицајци су у дотичној кући пронашли беживотну особу, очигледно жену.
Schüsse mitten in Wien – zwei Tote in der Leopoldstadt | https://t.co/8QJZU99EIf https://t.co/Avo4UVxcY3
— Svejk Eiltmeldungen (@svejkaktuell) September 16, 2025
Још једна особа у стану је очигледно тешко повређена једним или више хитаца из ватреног оружја. Убрзо након тога, наводно су пуцњи испаљени и у аутомобилу у улици Воргартенштрасе – осумњичени починилац је наводно покушао да побегне у аутомобилу претходно.
Убрзо након тога, пронађен је мртав са прострелном раном у аутомобилу поред пиштоља.
Још увек није потврђено да је жртва у стану супруга наводног починиоца, а тешко повређена жена млада ћерка покојника, преноси Телеграф.