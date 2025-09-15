СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН Убио бившу жену и таста ИЗБО ИХ НА СМРТ ПА СЕБИ ПРЕСУДИО
15.09.2025. 21:18 21:23
Коментари (0)
У Велесу се данас поподне догодило трагично двоструко убиство, а починилац је потом себи одузео живот.
Жртве су 31-годишња Р.К. и њен отац, 74-годишњи К.К.
Напад је извршио 39-годишњи бивши партнер жене, који је потом себи одузео живот.
"Обојица су убијени ножем, а нападач се потом повредио и преминуо у болници", саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Јавни тужилац из Основног јавног тужилаштва у Велесу извршио је увиђај породичне куће у центру Велеса, одакле су прикупљени трагови и докази који ће бити предмет форензичког вештачења.
Тела покојника биће достављена на обдукцију.
Више информација о злочину биће познато у наредним данима.