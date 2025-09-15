clear sky
20°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН Убио бившу жену и таста ИЗБО ИХ НА СМРТ ПА СЕБИ ПРЕСУДИО

15.09.2025. 21:18 21:23
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У Велесу се данас поподне догодило трагично двоструко убиство, а починилац је потом себи одузео живот.

Жртве су 31-годишња Р.К. и њен отац, 74-годишњи К.К.
 

Напад је извршио 39-годишњи бивши партнер жене, који је потом себи одузео живот.

"Обојица су убијени ножем, а нападач се потом повредио и преминуо у болници", саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Јавни тужилац из Основног јавног тужилаштва у Велесу извршио је увиђај породичне куће у центру Велеса, одакле су прикупљени трагови и докази који ће бити предмет форензичког вештачења.
Тела покојника биће достављена на обдукцију.

Више информација о злочину биће познато у наредним данима.

Телеграф

убиство велс породично убиство
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПУЦАО У ТРОЈЕ ПА УТЕКАО – АЛИ НЕ ЗАДУГО Ухапшен осумњичени за двоструко убиство у Шамцу

ПУЦАО У ТРОЈЕ ПА УТЕКАО – АЛИ НЕ ЗАДУГО Ухапшен осумњичени за двоструко убиство у Шамцу

08.08.2025. 08:16 08:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај