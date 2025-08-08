clear sky
ПУЦАО У ТРОЈЕ ПА УТЕКАО – АЛИ НЕ ЗАДУГО Ухапшен осумњичени за двоструко убиство у Шамцу

08.08.2025. 08:16 08:18
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БИЈЕЉИНА: Осумњичени за двоструко убиство у Шамцу у Републици Српској је ухапшен, саопштила је Полицијска управа Бијељина.

Мушкарац чији су иницијали Р. Ј. ухапшен је јутрос у 6.00 часова због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убиство два лица и кривично дело тешка телесна повреда једног лица, наводи се у саопштењу, преноси Срна.

Он је синоћ у 19.10 часова хицима из ватреног оружја усмртио два и ранио једно лице на подручју општине Шамац у Републици Српској.

Према писању медија, наоружани мушкарац је дошао у приватну кућу у којој је ранио власника, а убио мушкарца и жену који су код њега били у гостима.

ухапшен осумњичени двоструко убиство убица
Вести Регион
