ДАНАС ДАН ЖАЛОСТИ Поводом годишњице страдања грађана у паду надстрешнице
БЕОГРАД: Влада Србије донела је Одлуку којом се данашњи дан, 1. новембар, проглашава Даном жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новим Саду.
"Законом о обележавању дана жалости на територији Републике Србије уређују се услови и начин обележавања дана жалости на територији Републике Србије, обавезе државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа које они оснивају, организација којима је законом поверено вршење послова државне управе као управних овлашћења, обавезе других правних и физичких лица, као и санкције за непоштовање утврђених обавеза у погледу обележавања дана жалости", наводи се у Одлуци Владе.
Како је саопштено из Владе, Дан жалости отпочиње у поноћ дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24.00 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.
У паду надстрешнице 1. новембра 2024. у несрећи на Железничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа. Повређено је више од 40 људи.