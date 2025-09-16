heavy intensity rain
15°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЂУ ОТКРИЛА ЧИСТАЧИЦА Опљачкан природњачки музеј у Паризу, украдено грумење злата вредно 600.000 евра ГАЛЕРИЈА ЗАТВОРЕНА

16.09.2025. 22:26 22:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Више примерака грумења злата из националне колекције украдено је данас из Галерије геологије и минералогије Природњачког музеја у Паризу, а галерија ће остати затворена до даљег, саопштило је француско тужилаштво и Галерија.

Нестанак златних груменова открила је чистачица при доласку на посао, а након тога су на улазима установе примећени трагови провале, саопштило је француско тужилаштво за БФМ ТВ.

"Вредност украдених примерака процењује се на око 600.000 евра, али они имају непроцењиву историјску вредност", рекао је извор из Природњачког музеја за БФМ ТВ.

Извор додаје и да су "јединице полиције Париза укључене одмах након што су службе безбедности Музеја констатовале провалу".

Галерија геологије и минералогије биће затворена за посетиоце до даљег "из безбедносних разлога и због истраге", а уведене су и појачане мере надзора, саопштило је руководство музеја.

 

музеј злато пљачка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај