КРАЂУ ОТКРИЛА ЧИСТАЧИЦА Опљачкан природњачки музеј у Паризу, украдено грумење злата вредно 600.000 евра ГАЛЕРИЈА ЗАТВОРЕНА
Више примерака грумења злата из националне колекције украдено је данас из Галерије геологије и минералогије Природњачког музеја у Паризу, а галерија ће остати затворена до даљег, саопштило је француско тужилаштво и Галерија.
Нестанак златних груменова открила је чистачица при доласку на посао, а након тога су на улазима установе примећени трагови провале, саопштило је француско тужилаштво за БФМ ТВ.
"Вредност украдених примерака процењује се на око 600.000 евра, али они имају непроцењиву историјску вредност", рекао је извор из Природњачког музеја за БФМ ТВ.
Извор додаје и да су "јединице полиције Париза укључене одмах након што су службе безбедности Музеја констатовале провалу".
Галерија геологије и минералогије биће затворена за посетиоце до даљег "из безбедносних разлога и због истраге", а уведене су и појачане мере надзора, саопштило је руководство музеја.