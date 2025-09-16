ДОБРА БАЊА ЗА МАЛЕ ПАРЕ Цена смештаја је само 800 динара, А ПРЕПОРОДИЋЕТЕ СЕ
Многима прија одмор у бањама, нарочито ако имају неки здравствени проблем.
Једна таква у којој ћете одморити душу и тело јесте Обреновачка бања, а када видите цену смештаја одмах ћете пожелети да одете у њу.
Сада ћете видети шта вам тек све нуди једна бања у близини Краљева кроз коју протиче река Лопатница која важи за најчистију у нашој земљи.
Богутовачка бања је одлично повезана са свим крајевима Србије. Налази се на надморској висини од 520 метара. Позната је по миру који пружа свим својим посетиоцима па је неретко због тога називају и "Неуро-бањом". Пружа одличну терапију за живце и стабилизује све нервне и живчане проблеме.
Лековита својства Богутовачке Бање откривена су давне 1835. године, када је влада Кнежевине Србије наредила да се испитају хемијска својства минералних вода, а само неколико деценија касније почеле су да се граде прве бараке за смештај посетиоца.
Тридесетих година прошлог века изграђен је и први бунар и минерално купатило. Ово купатило у Богутовачкој Бањи радило је све до педесетих година двадесетог века, након чега је почела модернизација овог подручја са изградњом нових купатила и објеката за смештај.
Цене смештаја у Богутовачкој Бањи
Једнокреветни смештај у Богутовачкој бањи може се наћи по цени од 800 до 1.000 динара.
Једна оваква соба издаје се у истоименој бањи по цени од 900 динара по особи. Собе имају један лежај, ноћне сточиће и купатило. Соба поседује и ТВ, а од додатне опреме има и фен за косу и бесплатан интернет.
У хотелу који се налази у Богутовачкој Бањи цене смештаја прилагођене су за свачији џеп. Ноћење у двокреветној соби са доручком износи 3.500 динара по особи. Док је цена пуног пансиона 5.250 динара.
У понуди је и двокреветна соба за једну особу. Цена преноћишта је 5.000 динара када је реч о ноћењу са доручком, док пун пансион износи 6.750 динара.
Наглашено је да су собе удобне и модерно уређење. Поседују и модерно и уређено купатило са свим потребним стварима.
Болести које се лече и третирају у Богутовачкој Бањи
У оквиру Богутовачке Бање налази се је један здравствени центар у којем се обављају све терапије, у питању је Природно лечилиште и одмаралиште „Матарушка и Богутовачка Бања“. У њему раде бројни лекари, врхунски терапеути, стручно особље. По свом саставу, воде Богутовачке Бање се у лечењу примењују на два начина: пијењем и купањем. Најчешће болести које се овде успешно третирају су:
Неуропсихијатријска обољења (неуралгије и неурозе, мултипла склероза, хронична мигрена, неуротични синдром…);
Неки облици реуматизма (ванзглобни, дегенеративни);
Болести органа за варење (гастралагије, спазам једњака…);
Болести кардиоваскуларног система (тахикардија, аритмије изазване нервном раздражљивошћу, болести периферних крвних судова, висок крвни притисак…);
Као и код сваке друге бање, лечење и терапије у Богутовачкој Бањи мора одредити стручан лекар који има увид у вашу анамнезу болести.
(Alo.rs)