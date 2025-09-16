heavy intensity rain
У Војводини већ пада ОГЛАСИО СЕ РХМЗ Ево где се током ноћи „селе“ облаци и грмљавина! ЗА ВИКЕНД И ПРЕКО 30 СТЕПЕНИ

16.09.2025. 21:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Наоблачење са умереним и јаким северозападним ветром, местимично са кишом, а изоловано и са краткотрајним пљусковима и грмљавином из Војводине током ноћи премештаће се преко осталих крајева Србије, укључујући и подручје Београда, саопштио је вечерас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У зони проласка фронта, локално се очекују и краткотрајни олујни удари северозападног ветра (око 17 м/с).
 

Сутра у Србији променљиво облачно, ветровито и свежије.
 

Само ће на истоку и југу Србије ујутру бити облачно са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. 
 

Престанак падавина очекује се током преподнева.
 

Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, на истоку Србије краткотрајно и са олујним ударима. Ветар ће касније после подне бити у слабљењу. 
 

Најнижа температура од 11 до 16, а највиша дневна од 20 до 24 степена Целзијуса. 
 

Од четвртка претежно сунчано, за викенд и почетком следеће седмице поново око и мало изнад 30 степени.

РХМЗ временска прогноза Метео киша облаци киша
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
