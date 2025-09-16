У Војводини већ пада ОГЛАСИО СЕ РХМЗ Ево где се током ноћи „селе“ облаци и грмљавина! ЗА ВИКЕНД И ПРЕКО 30 СТЕПЕНИ
БЕОГРАД: Наоблачење са умереним и јаким северозападним ветром, местимично са кишом, а изоловано и са краткотрајним пљусковима и грмљавином из Војводине током ноћи премештаће се преко осталих крајева Србије, укључујући и подручје Београда, саопштио је вечерас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
У зони проласка фронта, локално се очекују и краткотрајни олујни удари северозападног ветра (око 17 м/с).
Сутра у Србији променљиво облачно, ветровито и свежије.
Само ће на истоку и југу Србије ујутру бити облачно са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Престанак падавина очекује се током преподнева.
Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, на истоку Србије краткотрајно и са олујним ударима. Ветар ће касније после подне бити у слабљењу.
Најнижа температура од 11 до 16, а највиша дневна од 20 до 24 степена Целзијуса.
Од четвртка претежно сунчано, за викенд и почетком следеће седмице поново око и мало изнад 30 степени.