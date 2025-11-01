scattered clouds
Нови Сад
ПУЦЊАВА НА КРИТУ ПОТРЕСЛА ГРЧКУ ЈАВНОСТ Последице трагичног напада леде крв у жилама ИМА МРТВИХ

01.11.2025. 15:37 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг
Фото: Дневник

Пуцњава на Криту која је потресла Грчку јавност довела је до минимум троје мртвих.

Најмање три особе погинуле су данас, а 10 их је рањено у нападу ватреним оружјем у селу Вориција близу Ираклиона на грчком острву Крит.

Верује се да је овај напад био одмазда за синоћње подметање бомбе у кући у изградњи на том подручју, саопштила је полиција, преноси портал Екатимерини.

Експлозивна направа домаће израде која је детонирана синоћ око 23.30, изазвала је велику штету, али није било повређених.

Грчки медији су пренели да су рано јутрос неидентификовани наоружани нападачи у осветничком нападу отворили ватру на куће, аутомобиле и становнике села Вориција испаливши више хиљада метака из аутоматских пушака Калашњиков.

Међу повређенима је било и неколико деце, а више повређених је превезено у болнице приватним аутомобилима и пољопривредним возилима јер кола хитне помоћи нису могла да стигну до подручја због континуиране пуцњаве.

Хитне службе су мобилисале скоро све своје снаге, али полиција још дозволила спасилачким екипама да уђу у село како би збринуле преостале рањенике.

 

Крит
Вести Свет
