(ФОТО) Поплављени путеви, вода "гутала" аутомобиле ПОТОП У СЛОВЕНИЈИ У Новом Месту за 10 минута пало 34,5 милиметара кише

16.09.2025. 16:17 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Ф. Бакић/Невреме

ЉУБЉАНА: Делове Словеније, посебно Ново Место је данас погодио јак пљусак са олујним ветром, када је за десет минута пало 34,5 милиметара кише.

Велика количина воде поплавила је путеве, многи аутомибили су потопљени, а вода је ушла и у Спортску дворану "Леон Штукељ".
 

Невреме са кишом, понегде и с градом, прво је захватило делове Нове Горице, а затим су се падавине појачале јужно од Гросупља, саопштила је Агенција за животну средину (Арсо) на Фејсбуку.
 

Олуја која је прошла кроз Долењску прешла је у Хрватску.


 

пљусак невреме словенија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
