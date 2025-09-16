ЏЕЈМС РУБИН СВЕДОЧИО У ХАГУ Тзв. ОВК није имала структуру; Не сећам се конкретних догађаја
ХАГ: Пред Специјалним судом у Хагу за данас је завршено сведочење првог сведока одбране на суђењу бившим вођама тзв. ОВК, некадашњег помоћника државног секретара САД Џејмса Рубина, а он ће сведочење наставити сутра.
Рубин је, другог дана сведочења на суђењу Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Јакупу Краснићију и Реџепу Сељимију, који су оптужени за ратне злочине, тврдио да није постојала структура, ефикасна команда нити главни штаб тзв. ОВК, а на питања о конкретним догађајима обухваћеним оптужницом рекао је да се "не сећа" јер је прошло много година.
Рубин је поновио тврдњу да Тачи није имао потпуну власт над тзв. ОВК и да је "имао надређене од којих је добијао одобрења", преносе медији у Приштини.
Одговарајући на питање тужиоца да ли је, пошто је тада био на КиМ, чуо да су у јуну 1999. године немачке трупе КФОР-а у згради у Призрену, која је била објекат МУП-а а потом ју је заузела тзв. ОВК, пронашле 15 затвореника, укључујући и мртвог старијег човека везаног лисицама за столицу, Рубин је рекао да се "не сећа тог инцидента после толико година".
Тужилац је прочитао и тадашњу изјаву портпарола немачког КФОР-да су затвореници били Срби, Албанци и Роми и да су сви имали повреде.
Одговарајући на питање тужиоца да ли је упознат са тим да је у извештају Стејт департмента о стању људских права на КиМ 1998. године наведено да је тзв. ОВК одговорна за убиства, нестанке, отмице и притварања, укључујући и српске и албанске цивиле који су доживљавани као присталице српских власти, Рубин је рекао да "мисли да јесте", али да се "не сећа конкретног навода у вези са тим".
Тужилац је навео да су у новембру 1998. САД знале да је тзв. ОВК ухапсила два припадника руководства ДСК у Малишеву, а Рубин је рекао да се ни тога не сећа.
Рубин је додао да су САД у почетку описивале тзв. ОВК као терористичку, а да се тај став временом променио, посебно након што је тзв. ОВК пристала на споразум из Рамбујеа.
Џејмс Рубин је први сведок Тачијеве одбране, која је најавила да ће у судницу довести око 11 сведока.
Суђење ће се потом бити настављено изјавама сведока које је позвала одбрана Јакупа Краснићија.
Бивше вође тзв. ОВК оптужница терети за ратне злочине и злочине против човечности почињене у нелегалним притворима тзв. ОВК на КиМ и у Албанији од јануара 1998. до децембра 2000. године.
Према оптужници, Тачи, Весељи, Сељими и Краснићи су били учесници у удруженом злочиначком подухвату, чији је циљ било преузимање контроле над целим КиМ, насиљем над свима које је тзв. ОВК сматрала противницима.
Суђење је почело је у априлу 2023. године, а тужилаштво је изношење доказа завршило 16. априла ове године.
За више од две године тужилаштво је позвало 125 сведока у судницу и извело око 3.000 материјалних доказа.
Тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.