ОВО НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО Ипак није руски дрон?! Кров куће у Пољској разнела ракета пољског ловца Ф-16? ДРОН ИПАК ИТЕКАКО УМЕШАН
Прича о упаду руског дрона у пољски ваздушни простор, који се догодио прошле среде, добила је наставак.
Прошле недеље, најмање 19 руских дронова (нове информације говоре о 21 дрону) упало је пољски ваздушни простор, а Пољска је, уз подршку војних авиона својих НАТО савезника, оборила три дрона. Делови оборених дронова пронађени су на разним локацијама у источној Пољској, а случај уништене куће у селу Вирики Вола у Лублинском крају доспео је под лупу.
Према писању пољског портала "Рзецзпосполита", кућу није уништио руски дрон, већ ракета која је покушала да је обори, а испаљена је из пољског борбеног авиона Ф-16.
Грешку је наводно изазвао квар у систему за навођење.
Жена побегла неколико тренутака пре удара
Док је пружало информације о уништеној кући, тужилаштво у Лублину је саопштило да је штету проузроковао "неидентификовани летећи објекат" који је оштетио кров и пробио плафон. Људи у кући су преживели , а власница имања је медијима рекла да је успела да напусти спаваћу собу само неколико тренутака пре него што су остаци пали унутра.
Ако није био дрон, шта је уништило кућу у Вирики? "Тужилаштво зна, али неће да каже", пише "Рзецзпосполита", додајући да су остаци других дронова лако идентификовани, али да тужилаштво у Лублину одбија да коментарише шта је заправо "пало" у Вирики.
Срећа у несрећи је да ракета није експлодирала
У кратком саопштењу је наведено да "објекат тренутно није идентификован као дрон или фрагменти дрона".
- У овом тренутку не могу са сигурношћу рећи шта је пало на кућу у Вирики. Ово је под истрагом и чекамо мишљења стручњака - каже Агњешка Кепка из Окружног тужилаштва у Лублину.
"Ржечпосполита" тврди да имају информације које долазе од кључних државних безбедносних агенција и да је ракета пала на кућу.
- У питању је ракета АИМ-120 АМРААМ са нашег Ф-16, која је доживела квар система за навођење током лета и није се активирала, и срећом, није експлодирала јер су се активирали сигурносни уређаји - истиче један од извора.
