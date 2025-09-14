СТИЖЕ НЕВРЕМЕ, РХМЗ ПОПАЛИО АЛАРМЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ! Пљускови и грмљавина, у појединим местима падаће град
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) упозорио је на јако невреме које ће данас захватити Србију, праћено кишом, пљусковима са грмљавином, а локално и градом.
У целој земљи на снази је наранџасти метеоаларм, што указује на потенцијално опасно време. Очекује се да ће се падавине постепено ширити са севера на целу земљу, уз најинтензивније пљускове у поподневним и вечерњим сатима, који ће ослабити до поноћи. РХМЗ ће издавати хитна упозорења за одређене локације сат до два пре невремена.
Ујутро и пре подне, падавине ће захватити северне, западне и југозападне делове Србије, а до краја дана прошириће се на целу земљу. Најинтензивнији пљускови, праћени обилним кишама за кратко време, градом и јаким, олујним ветром, очекују се после подне и увече. Посебно упозорење издато је за Београд, где ће невреме бити израженије у поподневним сатима, са обилним падавинама и снажним ветром.
Према радарским снимцима, прве падавине стижу око 11 сати на север Војводине, а до 12 сати кишни облаци кретаће се из правца Суботице, Новог Сада, Сомбора, Бајмока, Бачке Паланке, Бачке Тополе и Оџака ка истоку. У 13 сати киша ће захватити Кикинду, Бечеј, Суботицу и Београд, а до 14 сати падавине ће се проширити на Панчево, Ковин, Младеновац и Крагујевац, уз слабљење облака.
Након неколико сати затишја, од 17 сати очекује се права олуја, која ће прво погодити западне делове земље (Лозницу, Шабац, Уб, Лазаревац, Ваљево) и целу Бачку. Температура ће тада пасти са 26 на 16–17 степени. До 18 сати невреме ће се померити ка истоку, захватајући Чачак, Београд и Зрењанин, а потом и централну Србију, Шумадију, Војводину и Поморавље. Олујне падавине, праћене градом, трајаће до поноћи, када ће невреме постепено слабити.
Због обилних падавина, локалног града и олујног ветра, РХМЗ је издао наранџасти метеоаларм за целу Србију, уз напомену да ће се хитна упозорења издавати за конкретне локације сат до два унапред.