ХАПШЕЊЕ У СМЕДЕРЕВУ Двоје утајили милионе на порезу, наплаћивали рачуне без стварног промета
Припадници Министарства унутрашњих послова, Службе за сузбијање криминалаУправе криминалистичке полиције и ПУ Смедерево, у сарадњи са Пореском полицијом и Основним јавним тужилаштвом у Смедереву, ухапсили су А.Т. (2003)због постојања основа сумње да је извршио кривично дело пореска утаја и А.Т.(2003) због постојања основа сумње да је извршила кривично дело фалсификовањеслужбене исправе.
А.Т. одговорно лице Alisa trade Company doo Smederevo и А. Т. одговорно лице Fenix Building doo Kruševac, се сумњиче да су у периоду од 1.фебруара до 14. јула овегодине извршили ова кривична дела тако што је А. Т. у намери да делимично избегне плаћање пореза у пословним књигама свог привреденог друштва евидентирао 18рачуна неистините садржине, а које је претходно прибавио од привредног друштваFenix Building doo Kruševac, чије је одговорно лице А. Т. Он је знао да промет по овим рачуна није извршен, у укупној вредности од 105.097.040 динара, које јекористио као претходни порез са правом на одбитак у поднетим пореским пријавамаи на тај начин умањио пореску обавезу и избегао плаћање пореза на додатну вредност, оштетивши буџет Републике Србије за 16.907.840 динара.
Осумњичена А.Т. се терети да је сачинила неистините рачуне које је подносила без исказаног промета и које није евидентирала у пословним књигама свог привредногдруштва и на овај начин помогла осумњиченом А. Т да изврши наведено кривично дело.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву,бити приведени Основном јавном тужилаштву у Смедереву.