СТИГЛИ СУ! Трамп у пратњи Меланије допутовао у посету Великој Британији
16.09.2025. 23:50 23:52
ЛОНДОН: Председник САД Доналд Трамп и његова супруга, прва дама Меланија Трамп допутовали су вечерас у званичну посету Великој Британији.
Након искрцавања из председничког авиона, председника и прву даму дочекале су шефица протокола САД Моника Кроули, министарка спољних послова Велике Британије Ивет Купер, а у име краља председнички пар је дочекао виконт Худ, пренео је Би-Би-Си.
Трамп и Меланија ће, како наводи Скај њуз, преноћити у резиденцији америчког амбасадора у Великој Британији Ворена Стивенса у Лондону.
Главни догађаји посете почињу сутра, када ће се Трамп и Меланија састати с британским краљем Чарлсом III и краљицом Камилом у замку Виндзор.