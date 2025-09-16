heavy intensity rain
17°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Туга: ПРЕМИНУО ДЕЧАК (13) ПОВРЕЂЕН У НЕСРЕЋИ НА НОВОМ БЕОГРАДУ Претрчавао улицу када је на њега налетео аутомобил

16.09.2025. 21:13 21:18
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Дечак А. Ш. (13), који је крајем августа тешко повређен у саобраћајној несрећи на Новом Београду, преминуо је услед задобијених повреда.

Подсетимо, тринаестогодишњак А. Ш. је задобио тешке повреде главе у саобраћајној несрећи која се догодила у улици Ивана Рибара на Новом Београду, након чега је превезен у Ургентни центар.


Дечак је наводно претрчавао улицу ван пешачког прелаза, а возач који га је ударио је наводно побегао са лица места, док је сувозач остао.

Мондо.рс

дечак преминуо саобраћајка
Извор:
Мондо.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА ПОТРЕСЛА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Преминуо дечак на ког је пала конструкција гола у спортском центру
напад

ТРАГЕДИЈА ПОТРЕСЛА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Преминуо дечак на ког је пала конструкција гола у спортском центру

02.06.2025. 10:40 10:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТУГА У СОМБОРУ Преминуо дечак (8) који је пао са четвртог спрата ДВЕ НЕДЕЉЕ СЕ БОРИО ЗА ЖИВОТ

ТУГА У СОМБОРУ Преминуо дечак (8) који је пао са четвртог спрата ДВЕ НЕДЕЉЕ СЕ БОРИО ЗА ЖИВОТ

29.04.2025. 16:52 16:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај