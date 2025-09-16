Туга: ПРЕМИНУО ДЕЧАК (13) ПОВРЕЂЕН У НЕСРЕЋИ НА НОВОМ БЕОГРАДУ Претрчавао улицу када је на њега налетео аутомобил
16.09.2025. 21:13 21:18
Дечак А. Ш. (13), који је крајем августа тешко повређен у саобраћајној несрећи на Новом Београду, преминуо је услед задобијених повреда.
Подсетимо, тринаестогодишњак А. Ш. је задобио тешке повреде главе у саобраћајној несрећи која се догодила у улици Ивана Рибара на Новом Београду, након чега је превезен у Ургентни центар.
Дечак је наводно претрчавао улицу ван пешачког прелаза, а возач који га је ударио је наводно побегао са лица места, док је сувозач остао.