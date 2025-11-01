clear sky
15°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) ЛИТУРГИЈА И ПАРАСТОС ЗА 16 ЖРТАВА ВЕЛИКЕ ТРАГЕДИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ У Саборној цркви у Новом Саду молитва за све упокојене са надом на живот вечни

01.11.2025. 08:08 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
к
Фото: Дневник

Литургија и парастос пострадалима и свим упокојеним православним хришћанима почела је у Саборном храму у Новом Саду.

Литургији, поред многих грашана, присуствују и градоначелник Жарко Мићин, председница покрајинске Владе Маја Гојковић, председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић, министaрка Сара Павков, министар Немања Старовић са сарадницима.

crkva
Фото: Printskrin tanjug tv

Епархија је позвала вернике да дођу у Саборни храм и узму учешћа у светој литургији и молитви за све упокојене са надом на живот вечни.

Патријарх Порфирије данас ће у Храму Светог Саве на Врачаруу 11 часова служити парастос пострадалима на Железничкој станици, 

црква
Фото: Дневник

Подсећа се да су данас и Митровске задушнице, дан посвећен молитвама за умрле сроднике и пријатеље, које се увек обележавају у суботу уочи празника Светог Димитрија - Митровдана који се слави 8. новембра.

На Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године срушила се бетонска надстрешница, у 11.52 часова, када је на лицу места страдало 14 особа, од којих троје деце. Тада су тешко повређене три особе, од којих је двоје касније подлегло задобијеним повредама.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај