(ВИДЕО, ФОТО) ЛИТУРГИЈА И ПАРАСТОС ЗА 16 ЖРТАВА ВЕЛИКЕ ТРАГЕДИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ У Саборној цркви у Новом Саду молитва за све упокојене са надом на живот вечни
Литургија и парастос пострадалима и свим упокојеним православним хришћанима почела је у Саборном храму у Новом Саду.
Литургији, поред многих грашана, присуствују и градоначелник Жарко Мићин, председница покрајинске Владе Маја Гојковић, председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић, министaрка Сара Павков, министар Немања Старовић са сарадницима.
Епархија је позвала вернике да дођу у Саборни храм и узму учешћа у светој литургији и молитви за све упокојене са надом на живот вечни.
Патријарх Порфирије данас ће у Храму Светог Саве на Врачаруу 11 часова служити парастос пострадалима на Железничкој станици,
Подсећа се да су данас и Митровске задушнице, дан посвећен молитвама за умрле сроднике и пријатеље, које се увек обележавају у суботу уочи празника Светог Димитрија - Митровдана који се слави 8. новембра.
На Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године срушила се бетонска надстрешница, у 11.52 часова, када је на лицу места страдало 14 особа, од којих троје деце. Тада су тешко повређене три особе, од којих је двоје касније подлегло задобијеним повредама.