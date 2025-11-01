Патријарх Порфирије данас служи парастос страдалима на Железничкој станици у Новом Саду
БЕОГРАД: Патријарх Порфирије данас ће у Храму Светог Саве на Врачару служити парастос пострадалима на Железничкој станици у Новом Саду, а парастос страдалима биће служен и у Саборном храму у Новом Саду.
Патријарх ће у 11.00 часова служити годишњи парастос страдалима у трагичној несрећи на Железничкој станици у Новом Саду, али и свима од века преминулим православним хришћанима, јер су задушнице, најавила је СПЦ.
У саопштењу СПЦ позива верни народ да узме учешће у молитви, како је наведено, у нади за васкрсење и живот вечни.
Епархија бачка најавила је да ће литургију и парастос пострадалима и свим упокојеним православним хришћанима служити у Саборном храму у Новом Саду у 8.00 часова, односно у наставку јутрења.
Епархија је у саопштењу позвала вернике да дођу у Саборни храм и узму учешћа у светој литургији и молитви за, како је наведено, све упокојене са надом на живот вечни.
Подсећа се да су данас и Митровске задушнице, дан посвећен молитвама за умрле сроднике и пријатеље, које се увек обележавају у суботу уочи празника Светог Димитрија - Митровдана који се слави 8. новембра.
На Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године срушила се бетонска надстрешница, у 11.52 часова, када је на лицу места страдало 14 особа, од којих троје деце. Тада су тешко повређене три особе, од којих је двоје касније подлегло задобијеним повредама.