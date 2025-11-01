НЕОЧЕКИВАНО ТОПАО ПОЧЕТАК НОВЕМБРА Данас ће температура ићи до чак 25 степени
БЕОГРАД: У Србији ће ујутро бити прохладно са локалном појавом краткотрајне магле и ниске облачности, а у току дана претежно сунчано и топло, с највишом дневном температуром и до 25 степени.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар, крајем дана и у току ноћи на југу Баната и у доњем Подунављу повремено појачан.
Најнижа сутрашња температура биће од нула до 11, а највиша од 20 до 25 степени Целзијуса. И у Београду ће данас у појединим деловима града бити краткотрајне магле или ниске облачности, а у току дана биће претежно сунчано и топло, с најнижом температуром од шест до 11, а највишом око 25 степени.
У главном граду дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар. Према изгледима времена за наредних седам дана - до суботе, 8. новембра - до краја седмице се очекује Михољско лето са дневним температурама од 20 до 25 степени.
У понедељак се очекује пролазно наоблачење с кишом уз пад температуре, а у уторак престанак падавина и разведравање, док ће од среде бити претежно сунчано и поново топлије.