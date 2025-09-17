КРАЉЕВСКИ ДОЧЕК ЗА ТРАМПА И МЕЛАНИЈУ У ВИНДЗОРУ Поздравили их Чарлс и Камила и Вилијам и Кејт Мидлтон
Амерички председник Доналд Трамп и његова супруга Меланија стигли су у дворац Виндзор, где су их дочекали принц Вилијам и Кејт Мидлтон. Након доласка у Виндзор, Трампа су поздравили краљ Чарлс Трећи и краљица Камила.
"Председника САД Доналд Трамп стоји поред краља Чарлса на повишеној платформи прекривеној црвеним тепихом. Када председник гледа око себе, може да види церемонијалну симетрију војног дочека, уредне редове стражара у крзненим капама." Све око њих чине куле замка, савршено уређена трава, коњи и кочије. И оркестар свира 'Старс анд Стрипес'. Ово је спектакл који је приређен за председника", наводи Шон Кофлан за ББЦ.
По окончању дефилеа почасне гарде краљ Чарлс, краљица Камила, Доналд и Меланија Трамп ушли су у дворац Виндзор.
Трампови и краљесвки пар су потом на бини пристустовали интонирању химни Уједињеног Краљевства и САД, након чега је Трамп у пратњи краља Чарлса обишао почасну јединицу гарде постављену у његову част.
Трампа је током инспекције трупа пратио пуковник Сторм Грин, капетан почасне гарде.
Потом су, испред бине, продефиловале свечане коњичке артиљеријске јединице које су поздравиле краља, краљицу и Трампове.
Трампови, краљ, краљица и принц и принцеза од Велса су након тога ушли у краљевске кочије, испред поворке.
Њих шесторо сада учествује у поворци кочија кроз имање Виндзора према замку, пролазеćи кроз капију Џорџа ИВ у Виндзорски замак. Трамп и Меланија су данас хеликоптером кренули из званичне резиденције америчког амбасадора у Лондону ка замку Виндзор, у оквиру своје посете Великој Британији.
За разлику од претходних посета, Трамп овог пута нема најављене јавне догађаје. Амерички државни секретар Марк Рубио стигао је раније данас у замак Виндзор.
Рубио је до здања дошао колима, пише Гардијан и додаје да на крову здања могу да се виде двојица снајпериста који надгледају. Иначе испред замка су и противници Трампа, као и присталице, од којих су неке допутовале из других земаља како би га видели.
Присутан је и велики број новинара, полиције и обезбеђења.