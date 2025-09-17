broken clouds
ПРЕКРШИО ВАЖАН КРАЉЕВСКИ ПРОТОКОЛ Доналд Трамп умислио да је битнији од британског монарха ОВО ЈОШ НИКО НИЈЕ УРАДИО (ФОТО)

17.09.2025. 17:49 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
d
Фото: Tanjug/Aaron Chown/Pool Photo via PA

Доналд Трамп је поново изазвао буру у јавности због кршења краљевског протокола током званичне посете Великој Британији.

Бивши председник САД, заједно са супругом Меланијом, налази се у Виндзору, где су их свечано дочекали принц и принцеза од Велса. 

Након доласка, Трампови и Велсови су се прошетали заједно, а Доналд Трамп и принц Вилијам су ходали раме уз раме у средини групе, док је Трамп држао Меланију за руку. У једном тренутку, Вилијам је Трампу рекао: "Ово је мој отац", док су прилазили краљу Чарлсу, који им је махнуо у знак поздрава.

Уследио је срдачан сусрет Трампа и краља Чарлса. Руковали су се и разменили неколико речи, а Трамп је чак спустио руку на краљеву руку - што се сматра неуобичајеним гестом у оквиру краљевског бонтона.

j
Фото: Tanjug/Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Међутим, прави скандал уследио је током војне церемоније. На свечаној платформи прекривеној црвеним тепихом, где су Трампови, краљ Чарлс и краљица Камила посматрали гарду у част бившег америчког председника, Трамп је направио озбиљан гаф - кренуо је испред краља, док је разговарао с једним од војника. 

Према устаљеној краљевској етикецији, нико не би требало да хода испред монарха, посебно не у јавним церемонијама. Чланови краљевске породице и гости дужни су да се крећу иза краља, у складу са својим рангом и редоследом наслеђа.

Друштвене мреже одмах су се усијале због овог потеза: 

"Трамп хода испред краља. То је кршење протокола", написао је један корисник Твитера.

"Опет је прошао испред монарха…", написао је корисник уз емотикон који прекрива лице руком.

f
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

У оквиру своје посете, Трамп ће обићи гроб краљице Елизабете ИИ у капели Светог Ђорђа, присуствоваће ручку са краљевском породицом, свечаној војној церемонији "Беатинг Ретреат" са спектакуларним прелетима британских и америчких борбених авиона Ф-35, као и акробатске групе Ред Arrows, а дан ће бити завршен луксузном државном вечером.

Израз лица краљице Камиле док седи поред Меланије Трамп открио све о овом сусрету: Погледајте тај контраст

Израз лица краљице Камиле док седи поред Меланије Трамп открио све о овом сусрету: Погледајте тај контраст 

Иако Доналд Трамп јесте прекршио протокол, о Меланијином појављивању се највише говори. Одабрала је огроман шешир који јој прекрива очи, а многи сматрају да је и превише драматичан за овакву прилику. 

(Telegraf.rs)

 

Вести Свет
