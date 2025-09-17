broken clouds
Возачи, пажња! ОГРОМНЕ КОЛОНЕ НА БАТРОВЦИМА Теретњаци на излазу из Србије чекају 8 сати

17.09.2025. 17:51 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

БЕОГРАД: Теретна возила на излазу из земље највише чекају на граничном прелазу Батровци, осам сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, седам сати, Сремска Рача, три сата, и на Келебији, Градини и Бездану, по два сата. 
 

На путничким терминалима граничних прелаза нема задржавања.
 

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

