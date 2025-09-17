Возачи, пажња! ОГРОМНЕ КОЛОНЕ НА БАТРОВЦИМА Теретњаци на излазу из Србије чекају 8 сати
17.09.2025. 17:51 17:53
Коментари (0)
БЕОГРАД: Теретна возила на излазу из земље највише чекају на граничном прелазу Батровци, осам сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, седам сати, Сремска Рача, три сата, и на Келебији, Градини и Бездану, по два сата.
На путничким терминалима граничних прелаза нема задржавања.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.