ЗАРАДА ВОЗАЧА КАМИОНА РАЗЛИКУЈЕ СЕ ОД ДРЖАВЕ ДО ДРЖАВЕ? Веће плате имају међународни возачи, ЕВО КОЛИКЕ СУ ПО ЗЕМЉАМА
Британски возачи камиона зарађују до три пута више него њихове колеге у Мађарској, а престигли су чак и немачке возаче – иако се често жале на плате и услове рада, показују нови подаци.
Како пише trans.info, недостатак радне снаге након Брегзита и велике економске разлике широм Европе створили су континент на којем географија одређује висину плате више него возачке вештине. Са бруто платом од 3.350 фунти месечно (3.930 евра), британски возачи су на врху европске табеле, док је Мађарска на дну са свега 1.039 евра.
Разлике у зарадама су изражене широм Европе. Француска (1.850 евра) и Румунија (1.794 евра) стоје тек нешто боље од Мађарске, док је просек у Шпанији 2.450 евра, а у Пољској 2.814 евра. Једино је Немачка близу британских нивоа са 3.357 евра.
Како извештава овај портал, права прича се види тек када се плате упореде с националним просеком. Међународни возачи из Пољске зарађују 2,7 пута више од минималне зараде – највише у Европи – док британске камионџије зарађују 70% више од минималца и 9% изнад националног просека. Немачки возачи зарађују 64% изнад минималца, али и даље 13% испод националног просека, преноси Pluton logistics.
Са друге стране, француски возачи једва прелазе минималац (91% законског минимума), док мађарске камионџије зарађују чак испод њега – 79% – што покреће озбиљна питања о одрживости професије у Источној Европи.
Уједињено Краљевство
Британски возачи камиона су неочекивано профитирали од недостатка радне снаге изазваног Брегзитом. Подаци Националне канцеларије за статистику показују да је медијална нето плата 2.705 фунти месечно, што је 70% изнад минималне зараде и скоро 30% више од просечне плате у Британији.
Разлика је значајна: 10% најплаћенијих зарађује преко 56.400 фунти годишње, док и 10% најниже плаћених узима 26.700 фунти. Регионалне разлике постоје – возачи у Лондону зарађују више него они у Велсу или на североистоку – али вожња камиона је постала једно од боље плаћених занимања у Британији.
За разлику од већине држава у Европи где су возачи при дну табела када је плата у питању, британске камионџије су изнад просека, што ову професију чини једном од ретких транспортних грана где плата и даље има реалну вредност.
Немачка
Немачки возачи зарађују у просеку 2.536 евра нето месечно – иако добра сума, овај износ је и даље 13% испод националног просека. Професија је у "средини": изнад минималца, али испод општег економског просперитета.
Регионалне разлике су велике, што одражава економску географију Немачке. У Шлезвиг-Холштајну возаче очекује 3.550–3.575 евра месечно, док источне покрајине попут Тирингије и Саксоније-Анхалт нуде 3.175–3.275 евра. Берлин бележи 3.475 евра, што је необично за исток земље.
Истраживања показују да возачи све више очекују више од саме плате – модерну флоту, предвидиве распореде и додатке за ноћни и викенд рад, како би искористили већу преговарачку моћ због недостатка радне снаге.
Пољска
Пољска има двоструки систем који осветљава сложеност европске транспортне економије. Међународни возачи могу зарадити 2.345 евра нето – знатно изнад националног просека и 3,2 пута више од минималне зараде. Они су постали европска „мобилна аристократија“, користећи предности разлика у платама преко граница, пише trans.info.
Али домаћи возачи се суочавају с тежом реалношћу. Почетници стартују са 1.055 евра, тек 40% изнад минималца, а често не достижу национални просек. Чак и искусни домаћи возачи са 1.407 евра једва се приближавају просеку.
Овај раскол одражава ширу европску динамику: међународни транспорт нуди излаз из домаћих платних ограничења, док локални остаје везан за националне економске реалности.
Француска, Румунија и Мађарска
У јужној и источној Европи, камионски транспорт је заробљен у зачараном кругу ниских плата који угрожава дугорочни опстанак професије.
Француски возачи се суочавају можда са најгорим условима међу западноевропским земљама. Просечна нето плата од 1.420 евра скоро је једнака минималцу и 1.300 евра мања од националног просека. Чак и искусни међународни возачи зарађују тек 1.544 евра – што објашњава зашто француске компаније све више ангажују возаче из источне Европе.
Шпанија показује колико искуство може да значи. Почетници зарађују 1.070 евра нето, једва изнад минималца, али ветерани достижу 2.040 – што је коначно на нивоу националног просека. Ово занимање функционише као дуго стажирање где се упорност исплати тек након више година, извештава trans.info.
Мађарске камионџије раде у најгорим условима у Европи. Са нето платом од 271.000 форинти (690 евра) они зарађују испод минималне плате за квалификоване раднике и само 58% националног просека. Иако неформални додаци попут километраже подижу стварну зараду, званични подаци показују систематску потплаћеност.
Румунски возачи са 1.078 евра месечно нешто су изнад процењене медијане, али далеко испод националног просека, што сугерише да је професија изашла из самог дна, али није пробила праг средње класе.
Европски транспортни обрачун
Ове разлике откривају фундаменталне структурне проблеме европске логистичке мреже. Док британски возачи профитирају од недостатка радне снаге изазваног Брегзитом, остатак континента и даље функционише на неодрживо ниским платама.
Зависност Француске од страних возача и мађарска реалност плата мањих од минималца указују на озбиљно оптерећена тржишта. Питање пред европским доносиоцима одлука је јасно: може ли континент развити одрживу економију транспорта или ће трговина све више зависити од све мањег броја возача спремних да раде за бедне зараде?
За британске возаче камиона који се и даље жале на услове, порука је јасна – имају један од најбољих послова у Европи у индустрији у којој је географија постала судбина, закључује trans.info.
