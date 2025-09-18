УСПЕХ МОДЕЛАРА ИЗ АДЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ Четири члана Аеро - клуба „Ада“ велико појачање у репрезентацији Србије у ракетном моделарству БРОЈНЕ МЕДАЉЕ ВРЕДНЕ ПАЖЊЕ
Светско првенство у ракетном моделарству одржано је у Зрењанину, у организацији Ваздухопловног савеза Србије, а репрезентацију Србије појачала су и четири члана Аеро - клуба „Ада“, који су остварили резултате вредне сваког признања.
На такмичењу је учествовало 270 такмичара из 19 земаља, а српска репрезентација забележила је изузетан успех и освојила бројне медаље.
Председник општине Ада Золтан Билицки лично је честитао члановима тима из Аде и председнику клуба на постигнутим резултатима, пожелевши им још много успеха и добрих резултата у будућности.