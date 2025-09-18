НОВИ УДАРИ НА УКРАЈИНУ Русија гађала железницу, возови касне, избио пожар
КИЈЕВ: Русија је ноћас поново напала украјинску железницу, возови касне, а у нападу има жртава, преносе украјински медији.
Руске снаге су напале неколико региона Украјине, посебно Полтавску и Кијевску област, преноси Униан.
Према речима Володимира Когута, начелника Полтавске регионалне војне управе, непријатељ је циљао железничку инфраструктуру у Миргородском округу ваздушним бомбардовањима.
Као резултат напада, избили су пожари, а јединице украјинске Државне службе за ванредне ситуације су их локализовале.
Пријављено је да је једна особа повређена, наводи Униан.
Укржелезница је појаснила да је због гранатирања током ноћи у региону неколико деоница железничке пруге остало без струје и да су ангажоване резервне дизел локомотиве.
Неколико путничких возова тренутно касни и до три сата.
Кијевска област је такође погођена руским војним ударима.
У Кијевској области Украјине избио је јутрос пожар у складиштима и приватној кући као резултат напада руског дрона, саопштиле су украјинске власти.
"Као резултат непријатељског напада у Бориспилском округу, складишта су се запалила. Службе за ванредне ситуације су на лицу места. Предузимају се све неопходне мере", наводи се у објави Кијевске војне административне области.
У Кијевској области ватрогасци су више од 10 сати гасили пожар површине 17.000 квадратних метара након што је непријатељски дрон погодио складишта на територији логистичког центра, наводи Укринформ.
Пожар је избио и у приватној кући у Бучанском округу, а ватрогасци су га локализовали.
"Није било извештаја о жртвама", саопштиле су украјинске власти.
Русија је такође циљала украјинску железницу током јучерашњег дана.
Велики број возова на територији Украјине јуче је каснио због руског напада на железничку инфраструктуру и нестанка струје, изјавио је председник Управног одбора АД "Укржелезница" Олександар Перцовски.