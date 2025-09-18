clear sky
НОВИ УДАРИ НА УКРАЈИНУ Русија гађала железницу, возови касне, избио пожар

18.09.2025. 08:28 08:39
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

КИЈЕВ: Русија је ноћас поново напала украјинску железницу, возови касне, а у нападу има жртава, преносе украјински медији.

Руске снаге су напале неколико региона Украјине, посебно Полтавску и Кијевску област, преноси Униан.

Према речима Володимира Когута, начелника Полтавске регионалне војне управе, непријатељ је циљао железничку инфраструктуру у Миргородском округу ваздушним бомбардовањима.  

Као резултат напада, избили су пожари, а јединице украјинске Државне службе за ванредне ситуације су их локализовале.

Пријављено је да је једна особа повређена, наводи Униан.

Укржелезница је појаснила да је због гранатирања током ноћи у региону неколико деоница железничке пруге остало без струје и да су ангажоване резервне дизел локомотиве.

Неколико путничких возова тренутно касни и до три сата.

Кијевска област је такође погођена руским војним ударима.

У Кијевској области Украјине избио је јутрос пожар у складиштима и приватној кући као резултат напада руског дрона, саопштиле су украјинске власти.

"Као резултат непријатељског напада у Бориспилском округу, складишта су се запалила. Службе за ванредне ситуације су на лицу места. Предузимају се све неопходне мере", наводи се у објави Кијевске војне административне области.

У Кијевској области ватрогасци су више од 10 сати гасили пожар површине 17.000 квадратних метара након што је непријатељски дрон погодио складишта на територији логистичког центра, наводи Укринформ.

Пожар је избио и у приватној кући у Бучанском округу, а ватрогасци су га локализовали.

"Није било извештаја о жртвама", саопштиле су украјинске власти.

Русија је такође циљала украјинску железницу током јучерашњег дана.

Велики број возова на територији Украјине јуче је каснио због руског напада на железничку инфраструктуру и нестанка струје, изјавио је председник Управног одбора АД "Укржелезница" Олександар Перцовски.

