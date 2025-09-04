scattered clouds
АКО ПАДНЕ УКРАЈИНА, НА УДАРУ ЈЕ ЕВРОПА Зеленски упозорава - територијални уступци би Путину били одскочна даска за даље офанзиве

04.09.2025. 11:39 11:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Zelenski
Фото: Tanjug/AP Photo/Michel Euler

ПАРИЗ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да ће територијални уступци Украјине само довести до тога да руски председник Владимир Путин користи освојене територије као одскочну даску за даље офанзиве.

"Неки медији тврде да би, ако би украјински војници напустили источне регионе наше земље, мир био враћен. То није истина. Путин је извршио инвазију на Kрим да би га искористио као одскочну даску и опколио југ наше земље. То јест, да би се припремио за још једну офанзиву", рекао је Зеленски.

Према његовим речима, Русија је извршила инвазију на један део истока Украјине 2014. како би га "искористила за потпуну окупацију ових региона", преноси француски Поинт.

"Ако бисмо сутра некако напустили Донбас, што се неће десити, отворили бисмо Путину незаштићени простор, близу града са милион и по становника - Харкова. Он би такође заузео индустријски центар Дњепра. То би му отворило могућности", навео је Зеленски и додао да, ако би Путин успео да освоји целу Украјину, "искористио би је као одскочну даску на исти начин".

Да ли ће то учинити или не, додао је украјински лидер, зависи од чврстине Европе.

Zelenski
Фото: Tanjug/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

"Ако је Европа јака, вероватно неће ништа учинити, али ако је слаба, биће подложна руским акцијама. Између Москве и Париза је мање од 3.000 километара. Данас, ракете које Русија користи против Украјине имају домет од 2.500 километара. Ми сами имамо ракете домета од 3.000 километара", нагласио је Зеленски.

Он је додао да са овим технолошким развојем, више нема ратова дугог домета.

"Верујте ми, за две године, Руси ће имати много ракета, имаћемо их и ми, са дометом од 5.000 километара. Море неће никога да заштити. Океан неће никога да заштити. Ракете могу једног дана да имају домет чак и од 10.000 километара", закључио је Зеленски.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
