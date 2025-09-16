scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

”УКРАЈИНА ЈЕ У ОЗБИЉНОЈ НЕВОЉИ” Трамп: Велики је проблем што земље из ЕУ и НАТО купују руску нафту

16.09.2025. 17:36 17:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Alex Brandon
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да није проблем у томе да ли ће САД да врши већи притисак на Европску унију и НАТО поводом рата у Украјини, већ у томе што земље чланице блока и Алијансе купују руску нафту.

"Не желим да они купују руску нафту, морају одмах да престану. Није фер према нама да они купују руску нафту а да ми морамо да се старамо за ствари", рекао је Трамп новинарима уочи путовања у Велику Британију, преноси Ројтерс.

Навео је да ''воли Украјину'', али и признао да је та земља у ''озбиљној невољи''.

''Тај рат никако није требало да се догоди, земља је у веоам озбиљној невољи, али ја ћу то да зауставим. Зауставио сам седам ратова у последњих осам месеци. Мислио сам да ће и овде бити лако јер познајем (руског председника Владимира) Путина, али није. Велика је мржња између (украјинског председника Володимира) Зеленског и Путина. Али то ћемо да зауставимо", рекао је Трамп.

Оценио је да ће Зеленски морати да постигне договор како би окончао инвазију на Украјину, али и истакао да је "за танго потребно двоје".

''То су двојица људи, Зеленски и Путин, који се мрзе, али изгледа да ја морам да седим у соби с њима, јер то не могу сами. Тамо влада велика мржња", рекао је Трамп и додао  да је ''много постигнуто'' на састанку њега и Путина на Аљасци прошлог месеца.

Доналд Трамп руска нафта
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај