(ВИДЕО) МЕДВЕД ОТКОПАВАО ГРОБНА МЕСТА И ЈЕО ПОСМРТНЕ ОСТАТКЕ Ловцима наложено да започу потрагу ВЛАСТИ АПЕЛУЈУ НА ГРАЂАНЕ ДА БУДУ ОПРЕЗНИ
На локалном гробљу у Чељабинској области, у азијском делу Русије, забележен је узнемирујући инцидент - медвед је раскопао десетине гробова и појео људске остатке.
Бизарну вест објавио је 15. септембра Телеграм канал Масх, наводећи да су власти одмах реаговале.
Потрага и даље траје
Ловцима у оближњем граду Златоусту наложено је да започну потрагу по свим гробљима, а Министарство екологије је издало званично одобрење за хватање животиње, преноси Вечерняя Москва.
Ипак, упркос интензивним претрагама, медвед за сада није пронађен. Грађани су забринути, јер се не зна где ће се следећи пут појавити.
Напад на удаљену фарму
Руски медији преносе да је само неколико дана раније, тачније 9. септембра, мрки медвед упао на једну фарму у Арктичком кругу.
Оборио је заштитну електричну ограду, више кошница, појео мед и уништио једну пчелињу колонију. Власници су након тога морали да ојачају ограду, како се слични инциденти не би поновили.
Овакво и слично понашање медведа стручњаци широм света објашњавају смањивањем природних станишта животиња и извора хране због чега чешће залазе у урбана подручја.
Власти апелују на грађане Златоуста и околине да буду опрезни, док се трага за дивљом звери.