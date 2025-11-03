overcast clouds
КРЕЋУ ОД СОПСТВЕНЕ ПОКВАРЕНОСТИ И СВОЈИХ НАВИКА Вучевић о измишљотинама блокадера о наводном искључењу воде у Новом Саду: Десила се хаварија

03.11.2025. 09:19 09:25
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на Пинк телевизији говорио је о измишљотинама блокадера о искључењу воде у Новом Саду.

-Зашто би неко искључио воду грађанима било ког дана, а посебно 1. новембра? Него се они крећу у границама сопствене покварености, па почињу од својих навика. Десила се хаварија. Ја увек останем шокиран како се то деси у тим околностима. Струја је нестала на два, три минута у фабрици воде, а то значи да треба 4, 5 сати да вратите притиска. Градоначелник Мићин је брзо реаговао и враћен је систем. Била је друга хаварија, на другом месту је пукла цев. Можда је то била опомена, да престане лудовање. Још један апел да Угљеша не угрожава живот. Ја ћу посетити Угљешу - рекао је Вучевић.

Вести Политика
