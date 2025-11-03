overcast clouds
(ВИДЕО) ПОНОВО КАТАСТРОФА У АВГАНИСТАНУ Земљотрес сравнио градове, десетине мртвих и стотине повређених ОШТЕЋЕНА И ПЛАВА ЏАМИЈА

03.11.2025. 08:10
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Screenshot X / Afghan Red Crescent

Најмање 20 јуди погинуло је, а више од 320 је повређено у земљотресу јачине 6,3 степени Рихтерове скале који је погодио север Авганистана.

До земљотреса је дошло око један час после поноћи, а епицентар потреса био је на око 28 километара дубине, јавља Хиндустан тајмс.

 

У земљотресу је оштећена чувена Плава Џамија у граду Мазари Шарифу која датира из 15. века.

Подсећамо, раније ове године у земљотресу јачине шест степени Рихтерове скале који је погодио Авганистан погинуло је најмање 2.200 људи.

(k1info.rs)

