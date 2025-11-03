(ВИДЕО) ПОНОВО КАТАСТРОФА У АВГАНИСТАНУ Земљотрес сравнио градове, десетине мртвих и стотине повређених ОШТЕЋЕНА И ПЛАВА ЏАМИЈА
Најмање 20 јуди погинуло је, а више од 320 је повређено у земљотресу јачине 6,3 степени Рихтерове скале који је погодио север Авганистана.
До земљотреса је дошло око један час после поноћи, а епицентар потреса био је на око 28 километара дубине, јавља Хиндустан тајмс.
У земљотресу је оштећена чувена Плава Џамија у граду Мазари Шарифу која датира из 15. века.
Подсећамо, раније ове године у земљотресу јачине шест степени Рихтерове скале који је погодио Авганистан погинуло је најмање 2.200 људи.
1- A 6.3 magnitued Earthquake jolted central and northern provinces of Afghanistan after midnight today, reports of damages and casualties from various provinces and exact number to be clear later.#Afghanistan#Earthquake
— Bismellah Pashtonmal (@bpashtonmal) November 3, 2025