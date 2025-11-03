ХВАЛА БОГУ ДА ЈЕ ДРЖАВА РАДИЛА И СПАСИЛА ЖИВОТ БАЧУЛОВУ, ТАЈ ЊИХОВ ВОЗ БИ НАС ОДВЕО У ПАКАО! Лидер СНС Вучевић о 1. новембру: Свако је одао почаст како је мислио да је најприкладније
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је гостујући на Пинк телевизији да је 1. новембар свако обележио онако како је мислио да је најприкладније.
-Годину дана иза нас од ужасне трагедије, 16 породица које су завијене у црно. Волео бих да као грађани ове државе покажемо поштовање према породицама. Живот мора да иде даље. Први новембар ове године је прошао мирно, свако је одао почаст како је мислио да је најприкладније. Свако је радио онако како је сматрао да је најбоље. Добро је да није било никаквих ствари које су најављиване, пре свега мислим на Бачулова. Да је до тога дошло питање је да ли бисмо ми данас имали државу. Све би отишло доврага, незаустављиво. Тај воз би нас одвео у пакао. Хвала Богу да је држава радила и суштински спасила живот Бачулову. Он бира локал где ће то да конзумира, преко пута КЦ Војводине. Када би се таква вест пласирала креће хаос, требале би нам године и године да докажемо шта се и како се десило. Сигуран сам да то није сам могао да смисли. Мислим да је свима све јасно. Господин Бачулов то није у стању сам да смили, али је умислио да је главни револуционар. Они њега убеђују да је он тај који треба да повуче. Он је спортиста, хуманиста, а све је пренадувано и исценирано -рекао је Вучевић.