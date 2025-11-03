overcast clouds
ИЗВУКАО ЖИВУ ГЛАВУ ИЗ ХАМАСОВОГ ПАКЛА Алон Охел успешно оперисан у Израелу!

03.11.2025. 09:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
охел
Фото: Танјуг/ AP Photo/Ohad Zwigenberg

Српски држављанин Алон Охел, који је био у Хамсовом заточеништву од 7. октобра 2023. године и који је недавно ослобођен, успешно је оперисан у израелском граду Петах Тиква.

Како је саопштено из болнице у којој се Охел лечио, српско-израелски држављанин је имао успешну операцију ока и ортопедску операцију током које му је из рамена извађен шрапнел, пренео је изралески портал Ynet. 

Како је наведено, сложена операција ока изведена је ради реконструкције очне структуре и побољшања вида, који се погоршао током дужег периода заточеништва у тешким условима, и без адекватне медицинске неге. 

Охела, који има и српско држављанство, 7. октобра 2023. године киднаповала је група Хамас са музичког фестивала у Гази, где је провео две године у заточеништву. Ослобођен је 13. октобра заједно са још 19 талаца, у склопу примирја које је ступило на снагу током сукоба.

