ЕВО ШТА ЈЕ АЛОН ОХЕЛ УРАДИО ПО ДОЛАСКУ У БОЛНИЧКУ СОБУ "Био је шокиран када је видео..." Мајка открила шта је прво запазио
Српски држављанин Алон Охел, музичар ког је у понедељак Хамас ослободио после више од две године заробљеништва, свирао је клавир први пут од 7. октобра 2023. године у болничкој соби у болници Беилинсон у Тел Авиву.
То је за Channel 12 потврдила његова мајка, Идит Охел.
"Пре неколико минута, сео је за клавир у својој соби и свирао мало, након што две године није пипнуо клавир", рекла је Идит, додајући да ће се полако вратити свирању на ниво на који је навикао.
Охелова породица је користила дониране клавире широм света као начин да се подигне свест о његовој тешкој ситуацији.
На питање о лошем стању једног од Алонових очију, о чему су известиле таоци пуштени раније ове године, она каже да "Алон врло мало види на десно око".
"Још није прошао исцрпне тестове; видећемо", додала је она.
Идит наглашава да њен син не зна ништа о томе шта се догодило у Израелу у протекле две године, осим да је био рат.
"Био је шокиран када је видео толико људи на Тргу талаца и странце који држе његову слику", рекла је она.
"Идемо корак по корак, Алоновим темпом", поручила је његова мајка.