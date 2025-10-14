ПОЛОЖИО ВОЗАЧКИ СА 76 ГОДИНА Ево шта је Милану било најтеже: "БОЈАО САМ СЕ КАО НИКАД У ЖИВОТУ"
"Мотор је добар лети, али кад дође јесен, киша и лоше време, а треба жену возити докторима, онда ауто затреба", испричао је 76-годишњи Милан Kоцијан из Бјеловара. Цео живот је био сувозач, а сада је коначно и службено постао возач.
Како пише РТЛ, Милан је са лакоћом положио испите теорије и прве помоћи, а најтеже му је било да седне за волан.
"Kаже инструктор: ‘Седај за волан’, а ја: "Јозо, немој за Бога, ја не знам!" - "Ма само ти седај, све ће бити у реду". Мајко мила, то ми је било најтеже. Бојао сам се као никад у животу", присетио се Милан.
Возачки није положио из прве, али након што је то коначно успео, добио је и похвале испитивача.
"Тридесет година радим овај посао и Милан је најстарији кандидат који је икад био у овој ауто-школи", додаје водитељ и предавач Боро Рудић.
Прва сапутница била му је супруга.
"Нисам свезао појас, а она каже: "А појас?" - "Е, видиш", кажем јој, "ти ћеш ме убудуће саветовати шта сам заборавио". Kаже ми: "Јој, нисам се надала да ћу се икад возити с мужем у ауту!", испричао је Милан.