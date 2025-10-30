(ВИДЕО) ЕМОТИВАН НАСТУП Српски држављанин Алон Охел свирао клавир у емисији у којој су се молили и певали за њега док је био у заробљеништву Хамаса

Водитељ Ејал Кицис рекао је да присуство Охела затвара круг од пре осам месеци, када се певачица Ханан Бен Ари придружила глумачкој постави емисије да отпева песму за Охела, пијанисту у успону који је тада био талац Хамаса, преноси Тајмс оф Израел.

Алон Охел, који има и српско држављанство, носио је фластер на десном оку због нелечених повреда које је задобио приликом напада Хамаса, повремено се осмехивао док је пратио глумачку екипу, а посебно када су му се родитељи и сестра придружили на сцени.

Willkommen zurück, Alon!



Vor drei Wochen noch war Alon Ohel, deutscher Staatsbürger, in einem Hamas-Tunnel in Gaza gefangen – als Geisel, als Opfer, als Symbol des Grauens.



Heute saß er im israelischen Fernsehen bei Eretz Nehederet – am Klavier.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren… pic.twitter.com/SMozgaPkGg

— Zeev Rosenberg 🎗️ (@zeevrosenberg) October 29, 2025

Охел је ослобођен 13. октобра, према мировном споразуму који је постигнут на предлог америчког председника Доналда Трампа, заједно са још 19 преосталих живих талаца, након што га је Хамас више од две године држао у заробљеништву у Гази.

Прошле недеље отпуштен је из болнице и започео је процес рехабилитације.