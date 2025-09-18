clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА 30 ОСОБА НА ПРОТЕСТИМА У ФРАНЦУСКОЈ Демонстранти покушали саботажу ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, бачен сузавац на аутобуској станици

18.09.2025. 09:11 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
протест
Фото: AP Photo/Michel Euler/Танјуг

Тридесет људи је ухапшено на протестима у Тулузу, Бресту и Марсеју, према извештају француске полиције објављеном у 8 часова ујутру.

Полиција је такође пријавила око четрдесет блокада широм земље, преноси БФМ ТВ.

У Француској је за данас најављено 250 скупова поводом Дана друштвене мобилизације, а очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната широм земље, извештавају француски медији.

Према проценама француског министарства унутрашњих послова данас се очекује између 50.000 и 100.000 људи на протестима у Паризу, преноси БФМ ТВ.

Синдикати су најавили масовно учешће просветних радника, студената, транспортних радника, таксиста и запослених у индустрији, док ће се скоро 80.000 полицајаца бити распоређено како би обезбедили јавни ред и спречили нереде.

протест
Фото: AP Photo/Michel Euler/Танјуг

Према подацима, у протестима учествује око 33 одсто наставника основних школа и запослених у предшколским установама, наводи БФМ.

Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рано јутрос известио је о "покушајима блокада" у париском региону, посебно аутобуских депоа у Обервилијеу и Сен Денију.

Прекиди у јавном превозу пријављени су у неколико већих градова широм земље, укључујући Лион (трамвај, аутобус), Марсеј (аутобус), Лил (метро, ​​трамвај, аутобус), Тулуз (метро, ​​аутобус), Бордо (трамвај, аутобус), Нант (трамвај, аутобус) и Стразбур (трамвај, аутобус), наводи БФМ ТВ.

Ретајо је раније послао телеграм префектима широм Француске у којем је изнео смернице и циљеве за обезбеђивање јавног реда током предстојећих протеста. 

Он је посебно упозорио на потенцијалне претње од ултралевичарских група које би могле да покушају да се инфилтрирају у званичне демонстрације, наглашавајући да постоји "значајан ризик од нарушавања јавног реда".

Тридесетак ученика блокирало је средњу школу "Морис Равел" у Паризу, објавио је Фигаро.

Покушај саботаже водоводне мреже спречен је на Мартинику, саопштила је полиција.

Полиција је интервенисала на аутобуској станици у Паризу и употребила сузавац, наводи се.

На претходном протесту, одржаном 10. септембра, било је окупљено скоро 197.000 људи, према подацима Министарства унутрашњих послова. 

