(ФОТО, ВИДЕО) ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА 30 ОСОБА НА ПРОТЕСТИМА У ФРАНЦУСКОЈ Демонстранти покушали саботажу ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, бачен сузавац на аутобуској станици
Тридесет људи је ухапшено на протестима у Тулузу, Бресту и Марсеју, према извештају француске полиције објављеном у 8 часова ујутру.
Полиција је такође пријавила око четрдесет блокада широм земље, преноси БФМ ТВ.
У Француској је за данас најављено 250 скупова поводом Дана друштвене мобилизације, а очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната широм земље, извештавају француски медији.
Grève du 18 septembre : intervention de la police pour lever le blocage d’un dépôt de bus de la RATP bloqué dès l’aube à Paris.#18Septembre #Greve18Septembre pic.twitter.com/hjfm1QDqSQ
— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 18, 2025
Према проценама француског министарства унутрашњих послова данас се очекује између 50.000 и 100.000 људи на протестима у Паризу, преноси БФМ ТВ.
Синдикати су најавили масовно учешће просветних радника, студената, транспортних радника, таксиста и запослених у индустрији, док ће се скоро 80.000 полицајаца бити распоређено како би обезбедили јавни ред и спречили нереде.
Према подацима, у протестима учествује око 33 одсто наставника основних школа и запослених у предшколским установама, наводи БФМ.
Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рано јутрос известио је о "покушајима блокада" у париском региону, посебно аутобуских депоа у Обервилијеу и Сен Денију.
Прекиди у јавном превозу пријављени су у неколико већих градова широм земље, укључујући Лион (трамвај, аутобус), Марсеј (аутобус), Лил (метро, трамвај, аутобус), Тулуз (метро, аутобус), Бордо (трамвај, аутобус), Нант (трамвај, аутобус) и Стразбур (трамвај, аутобус), наводи БФМ ТВ.
Ретајо је раније послао телеграм префектима широм Француске у којем је изнео смернице и циљеве за обезбеђивање јавног реда током предстојећих протеста.
Он је посебно упозорио на потенцијалне претње од ултралевичарских група које би могле да покушају да се инфилтрирају у званичне демонстрације, наглашавајући да постоји "значајан ризик од нарушавања јавног реда".
Тридесетак ученика блокирало је средњу школу "Морис Равел" у Паризу, објавио је Фигаро.
Покушај саботаже водоводне мреже спречен је на Мартинику, саопштила је полиција.
Полиција је интервенисала на аутобуској станици у Паризу и употребила сузавац, наводи се.
На претходном протесту, одржаном 10. септембра, било је окупљено скоро 197.000 људи, према подацима Министарства унутрашњих послова.